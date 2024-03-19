ميزة جديدة في واتساب جي بي gbwhatsapp التحديث الأخير .. نسخة جبارة ومميزات كثيرة

هل تعرفت على ميزة جديدة في واتساب جي بي؟ من أكثر الأسئلة التي تظهر على مختلف محركات البحث كما يتداولها الكثير من الأشخاص في التجمعات فيما بينهم، لا سيما أن هذا التطبيق يعد وسيلة اتصال مهمة لدى الكثير من الأشخاص ولهذا يتساءل الكثير عن الطريقة الصحيحة للحصول على مميزات الواتساب الجديدة، لا سيما أن هذا التطبيق من أهم التطبيقات المميزة للتواصل بين الأشخاص بعضهم بعضا من خلاله، ولهذا قررنا أن نضع لكم التفاصيل الخاصة بالميزة الجديدة في تطبيق واتساب جي بي.

ميزة جديدة في واتساب جي بي

نظرا لكون تطبيق الواتساب يعد من أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي، لهذا قام مسؤولو البرنامج بالعمل على تطويره مع إضافة العديد من المميزات التي تجعله أكثر تميزا بين باقي التطبيقات المستخدمة للتواصل الاجتماعي بين الأشخاص بعضهم البعض.

لهذا قررنا أن نضع لكم المميزات الجديدة التي تم وضعها في واتساب جي بي على أن تعتبر تلك من أعظم التحديثات التي تمت في هذا التطبيق، على أن تتلخص هذه المميزات فيما يلي:

إمكانية إضافة أرقام متعددة على واتساب.

إرسال حتى 100 ملف دفعة واحدة.

إرسال حتى 90 صورة مرة واحدة.

خيار إخفاء مشاهدة الحالات.

ميزة حذف الرسائل.

إمكانية إرسال رسالة جماعية لـ 600 شخص.

وضع الطيران لقطع الإنترنت عن التطبيق.

تأثيرات بصرية مميزة عند إرسال الصور.

تخصيص الخط في التطبيق.

خاصية الرد التلقائي.

بث الرسائل النصية.

عدم ظهور العلامة الزرقاء لقراءة الرسائل.

فتح أكثر من حساب في نفس الوقت.

قفل التطبيق بـ نمط أو كلمة مرور أو بصمة لحماية البيانات.

تغيير مظهر التطبيق بثيمات متنوعة.

تحميل الحالات دون تطبيقات خارجية.

التحكم الكامل في الخصوصية.

إرسال مقاطع فيديو حتى 50 ميجا بايت.

طريقة تحديث واتساب جي بي

بعد الاطلاع على قائمة المميزات التي يمكن أن يحصل عليها جميع مستخدمي تطبيق واتساب جي بي، وجدنا أن الكثير من الأشخاص يتساءلون عن طريقة التحديث التي من خلالها يمكن الحصول على ميزة جديدة في واتساب جي بي، وإليكم خطوات التحديث التالية: