تكنولوجيا
تحديث جديد من واتساب جي بي .. اعرفها قبـل اي حد وخليك مسابق
تحديث جديد من واتساب جي بي .. اعرفها قبـل اي حد وخليك مسابق
يتساءل الأشخاص عن كيفية معرفة المعلومات التي تتعلق بتحديث جديد من واتساب جي بي، ويعد هذا التطبيق من التطبيقات المميزة التي دائمًا يريد المواطنين تنزيلها للتواصل بطريقة مميزة وله العديد من المميزات الكثيرة، وسوف نعرض لكم كل ما يخص تنزيل هذا التطبيق وتحديثه في مقال اليوم.
تحديث جديد من واتساب جي بي
يستخدم الكثير منا تطبيق الواتس اب من خلال إرسال الرسائل الصوتية والفيديوهات وغير ذلك، ولقد قام القائمين على إعداد هذا البرنامج بإضافات بعض المميزات الأكثر أهمية منها ما يلي:
- اخفاء العلامات الزرقاء.
- فتح أكثر من حساب.
- وتوجد الكثير من الصفات الرائعه الغير موجودة في الواتس الأصلي، وتستطيع تحديث واتس اب جي بي عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- قم بالتوجه إلى إعدادات التطبيق ثم الانتقال إلى الأمان لتفعيل خيار المصادر الغير معروفة.
- قم بالدخول على متجر Google Play واضغط على تحديث وبعد ذلك سيتم تنزيل النسخة الحديثة لهذا التطبيق.
مميزات تحديث جديد من واتساب جي بي
يوجد العديد من المميزات في تحديث جديد من واتساب جي بي، ويتميز بشهرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة ومن تلك المميزات ما يلي:
- يمكنك فتح أكثر من رقم خلال الواتساب.
- تستطيع أن تقوم بإرسال 100 ملف في وقت واحد.
- يمكنك اخفاء مشاهدة الاستوري.
- خاصية حذف الرسائل.
- إضافة تأثيرات رائعة أثناء إرسال الصور والفيديوهات.
- تستطيع إرسال 90 صورة في وقت واحد.
- يمكنك ارسال رسائل جماعيه ل 600 جهة إتصال لديك في آن واحد.
- توجد ميزة تفعيل وضع الطيران لقفل النت عن التطبيق.
- توجد إمكانية اعادة توجيه الرسالة بدون وجود علامة التوجيه.
- وميزة الرد التلقائي.
- تستطيع القيام ببث الرسائل النصية.
- يمكن للمستخدم
- تغيير الخط من التطبيق.
3 تعليقات
Maharazu asazrfgyhgjkcuiyncxwnbvhkoj. 0914848827
i can’t login to my WhatsAppaccount.i was tr yingtodse npa vilal massen geto tooman y paop
try again by using code number