تحديث جديد من واتساب جي بي .. اعرفها قبـل اي حد وخليك مسابق

يتساءل الأشخاص عن كيفية معرفة المعلومات التي تتعلق بتحديث جديد من واتساب جي بي، ويعد هذا التطبيق من التطبيقات المميزة التي دائمًا يريد المواطنين تنزيلها للتواصل بطريقة مميزة وله العديد من المميزات الكثيرة، وسوف نعرض لكم كل ما يخص تنزيل هذا التطبيق وتحديثه في مقال اليوم.

تحديث جديد من واتساب جي بي

يستخدم الكثير منا تطبيق الواتس اب من خلال إرسال الرسائل الصوتية والفيديوهات وغير ذلك، ولقد قام القائمين على إعداد هذا البرنامج بإضافات بعض المميزات الأكثر أهمية منها ما يلي:

اخفاء العلامات الزرقاء.

فتح أكثر من حساب.

وتوجد الكثير من الصفات الرائعه الغير موجودة في الواتس الأصلي، وتستطيع تحديث واتس اب جي بي عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

قم بالتوجه إلى إعدادات التطبيق ثم الانتقال إلى الأمان لتفعيل خيار المصادر الغير معروفة.

قم بالدخول على متجر Google Play واضغط على تحديث وبعد ذلك سيتم تنزيل النسخة الحديثة لهذا التطبيق.

مميزات تحديث جديد من واتساب جي بي

يوجد العديد من المميزات في تحديث جديد من واتساب جي بي، ويتميز بشهرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة ومن تلك المميزات ما يلي: