نــزل هسٰه تحديث واتساب جي بي الاخضر تحميل تطبيق gbwhatsapp واتس اب 7.60 احدث اصدار .. نزلــه قبلهم كلهـم

تحديث واتساب جي بي الأخضر، يعتبر من أهم المواضيع التي تصدرت في هذا التوقيت حيث يعتبر الواتساب وسيلة هامة في الاتصال بين الكثير من الأشخاص، لذلك يسعى الكثير لمعرفة أهم المميزات التي يتم بها هذا التطبيق وكيفيه تنزيله من المتجر، ولمعرفة تفاصيل اكثر حول هذا الموضوع يرجى قراءة السطور القليله التاليه من هذا المقال.

تحديث واتساب جي بي الاخضر

يعد الواتساب واحد من أهم التطبيقات المستخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك دائما ما تسعى الشركة بالعمل على إضافة مميزات أكثر ومن أهم المميزات الجديدة التي يتمتع بها وتساب ما يلي:

يمكن اضافة اكثر من رقم على الواتساب.

تحديد 100 ملف وإرسالهم عبر واتساب في نفس الوقت.

من الممكن تحديد 90 صوره مع ارسالهم في نفس الوقت.

يوجد خاصية اخفاء مشاهدة الاسطوري.

من الممكن ارسال رسالة جماعية يتم توجيهها إلى 600 شخص معا.

يوجد خاصية الحزم للرسائل.

من الممكن تفعيل وضع الطيران حتى يتم قطع الانترنت على التطبيق.

يمكن اضافة التأثيرات في حالة ارسال الصور.

من الممكن إرسال الرسائل النصية.

يمكن اختيار الرد التلقائي.

من الممكن فتح اكثر من حساب في وقت واحد.

يتيح تغيير مظهر التطبيق بثيمات مختلفه.

يمكن تحميل الحالات دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيقات خارجية.

من الممكن ارسال مقاطع فيديو تصل الى حوالي 50 ميجا بايت.

طريقة تحديث جديد من واتساب جي بي الاخضر

يمكن تحديث واتساب جي بي الأخضر من خلال اتباع الاتي: