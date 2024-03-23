نسخة مبهرة بالتحديث الجديد.. خطوات تنزيل ومميزات ببجي نيو ستيت PUBG New State لجميع الهواتف الأندرويد

في الفترة الحالية تم الإعلان عن إصدار جديد للعبة ببجي موبايل، وهذا الإصدار أحدث ضجة كبيرة بين جميع المستخدمين من حول العالم، وجاء الإصدار عبارة عن PUBG New State Mobile، حيث تم التأكيد بواسطة موقع لعبة ببجي الرسمي عن توفر الكثير من المميزات التي تخص الإصدار الجديد، ولهذا يجب عليكم اتباع السطور القادمة والتي من خلالها سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بإصدار لعبة ببجي الجديد.

مميزات إصدار ببجي لـ PUBG New State

لدى هذا الإصدار من لعبة ببجي مميزات كثيرة ومختلفة أذهلت جميع المستخدمين، ويمكن معرفتها من خلال الآتي:

يتميز الإصدار برسومات متطورة، حيث يأتي بشخصيات واقعية وبيئات مفصلة بشكل واقعي، مما يجعل اللاعب مقيم في عالم مذهل لأبعد مدى.

يأتي هذا الإصدار بطريقة لعب واقعية، حيث تمكنت اللعبة من الجمع بين اللعب التكتيكي والحركة السريعة جدا، مما تمكن اللاعب من وضع استراتيجية خاصة باللعب لاصطياد العدو.

أسلحة كثيرة تم توفيرها في هذا الإصدار تتميز بقدرتها الفريدة وتصويبها الدقيق، ويتمكن اللاعب في هذا الإصدار من تخصيص سلاح له يتناسب مع شخصيته داخل اللعبة.

خطوات تحميل ببجي نيو ستيت

لكي يتم تحميل اللعبة على هواتف أندرويد يجب معرفة الخطوات الخاصة بعملية التحميل، وهي كالتالي: