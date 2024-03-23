رابط منصة مظلتي لمعرفة المستفيدين من الوجبة الأخيرة المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، الذي يتزايد عليه بحث المواطنين العراقيين خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة أن اعتماد الكثير من المواطنين على هذه الوجبة كبير للغاية، ولا سيما وأن برنامَج الرعاية الاجتماعية في العراق واحد من أبرز البرامج التي تعمل لخدمة محدودي الدخل ومساعدة الطبقات الفقيرة، لهذا تجد آلاف الطلبات التي يتم إرسالها للحصول على الوجبة السابعة بصفة خاصة.

رابط منصة مظلتي لمعرفة المستفيدين من الوجبة الأخيرة المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

حددت الحكومة العراقية أبرز المستفيدين من برنامَج الرعاية الاجتماعية وفقا لعدة ضوابط هامة تعمل على مساندة الأسر الفقيرة والأكثر حاجة والمتعففين من أجل توفير حياة كريمة لهم، فيمَا سهلة على الراغبين في الحصول على مساعدات الرعاية الاجتماعية التسجيل وفقًا إلى عدة شروط وضوابط ربما أبرزها أن يكون المستفيد من الدعم والمساعدة يحمل الجنسية العراقية، حيث تمنح هذه المساعدات للمواطنين العراقيين فقط، ويمكن التسجيل والاستعلام عن المستحقين لهذه الرعاية الاجتماعية عبر التوجه إلى منصة مظلتي.

من هم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق

وفقا لشروط تقديم المساعدات للأسر الفقيرة وضعت الحكومة العراقية آليات محددة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية من أهمها التالي: