“فرحة بعد طول انتظار” وزارة المالية توضح سلم رواتب المتقاعدين في العراق مع الزيادة الجديدة!

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها العراق، فإن قرار الحكومة العراقية بزيادة سلم رواتب المتقاعدين يشكل خطوة مهمة نحو دعم هذه الفئة المهمة من المجتمع، تأتي هذه الخطوة في سياق دعم المواطنين وتعزيز مستوى المعيشة في البلاد، يأتي هذا المقال ليسلط الضوء على أهمية هذا القرار وتأثيره على حياة المتقاعدين في العراق.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق

تأكيدا على التزامها برفع مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا، أعلنت الحكومة العراقية زيادة في رواتب المتقاعدين، وذلك لجميع المتقاعدين الذين يتقاضون رواتباً أقل من مليون دينار.

من خلال الزيادة الجديدة، سيشهد المتقاعدون زيادة ملموسة في دخلهم تتضح أهمية هذه الزيادة من خلال تأثيرها المباشر على دخل المتقاعدين.

فعلى سبيل المثال، سيشهد المتقاعد الذي يتقاضى 500 ألف دينار عراقي زيادة تقدر بـ 100 ألف دينار، ليصبح راتبه 600 ألف دينار.

بالمثل، سيرتفع راتب المتقاعد الذي يتقاضى 550 ألف دينار إلى 650 ألف دينار.

من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحسين ظروف المعيشة للمتقاعدين، حيث ستمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل أفضل وتخفيف الضغط المالي عنهم.

وتأتي هذه الخطوة كرسالة شكر وتقدير لهؤلاء الذين بذلوا جهوداً جبارة في خدمة الوطن.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة

الدخول إلى موقع وزارة المالية العراقية.

اختيار الخدمات الإلكترونية والانتقال إلى قسم “استعلام على الراتب”.

إدخال بيانات المتقاعد الشخصية والمالية بدقة.

الضغط على زر الاستعلام والانتظار لظهور التفاصيل المتعلقة بالراتب بعد الزيادة الجديدة.

إن قرار زيادة رواتب المتقاعدين في العراق يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وبهذه الخطوة، تؤكد الحكومة على دورها الريادي في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.