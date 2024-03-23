طريقة عمل الجوزية بدون ماكينة والطعم فاخر

يكثر البحث عن طريقة عمل الجوزية فهي من أنواع البسكويت التي تتميز بطعم فاخر وشكل مميز يشبه حبة الجوز، كما أن مكوناته متوفرة في كل مطبخ وغير مكلفة، وتحرص كثير من ربات البيوت على تحضيره لتقديمه للضيوف مع القهوة أو الشاي، ولضمان نجاح الوصفة استخدمي كوب معياري سعة 250 ملل أو كوب بحجم واحد لمعايرة جميع المكونات، وتابعونا من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل الجوزية اللذيذة بدون ماكينة.

مكونات عمل الجوزية

تتكون من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف على وهي كما يلي:-

بيضة واحدة بحرارة المطبخ.

ملعقة صغيرة فانيليا.

100 جرام زبدة.

ثلث كوب سكر.

ربع كوب زيت.

2 كوب ونصف دقيق أبيض متعدد الاستعمالات.

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الجوزية اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهي كما يلي:-

نخفق بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من الفانيليا بالمضرب اليدوي ثم نضيف 100 جرام من الزبدة وثلث كوب من السكر ونتابع الخفق حتى تمتزج المكونات. نضيف ربع كوب من الزيت مع استمرار الخفق لمدة دقيقة ثم نزود كوبين ونصف من الدقيق، وملعقة كبيرة من الكاكاو الخام، وملعقة صغيرة من البيكنج بودر ورشة من الملح. نعجن المكونات باليد حتى تتجانس المكونات ويختفي الدقيق ونحصل على عجينة طرية ولا تتشقق عند تشكيلها.

طريقة تشكيل حلوى الجوزية

نشكل العجينة بشكل بيضاوي صغير بحجم حبة الجوز ونضعها في صينية مفروشة بورق الزبدة ثم نقسم كل حبة إلى نصفين بالسكين ونقوم بعمل خطوط على كل قطعة للتزيين ثم تخبز في فرن ساخن مسبقًا على حرارة 180 من أعلى وأسفل وتستغرق مدة الخبز من 10 إلى 12 دقيقة، ثم نخرج الصواني من الفرن ونتركها تبرد تمامًا ثم نلصق كل قطعتين بالنوتيلا أو المربى على حسب المتوفر.