مقبلات رمضانية فطائر البطاطس سهلة وسريعة بدون فرن

فطائر البطاطس ، هي من الوجبات سريعة التحضير التي لا تتطلب منا جهد أو تعب، كما تعد من أشهى المقبلات التي يتم تحضير على السفرة في شهر رمضان الكريم فهي خفيفة ولذيذة ومكوناتها بسيطة جدا وغير مكلفة، كما تتميز بمذاق مميز تقدم مع العديد من الأطباق منها صلصة الطماطم الحارة وغيرها من السلطات الأخرى، ومن خلال موقع البديل الإخباري، سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير فطائر البطاطس بالمنزل.

مكونات عمل فطائر البطاطس

لتحضير الوصفة نحتاج إلي المكونات الآتية:-

حبة من البصل المفروم.

ملعقة كبيرة من البصل الأخضر المفروم.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

٢ حبة من البطاطس.

كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار.

حبة من البيض.

٢ فص من الثوم المهروس.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر البطاطس اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضع به البصل المفروم، ثم نضيف إليه البصل الأخضر والبقدونس. نقوم ببشر 2 حبة من البطاطس باستخدام مبشرة الطعام، ثم نقوم بتصفية البطاطس جيداً من الماء. يضاف البطاطس إلي المكونات السابقة، ثم نضيف الدقيق والبهارات والملح ثم نضيف البيضة. نخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتي تتجانس ويختفي الدقيق تماماً. ثم نضيف الثوم المهروس ونقلب المكونات مرة أخرى حتي تتجانس مع بعضها البعض.

طريقة تشكيل فطائر البطاطس

نقوم بتشكيل الخليط على شكل أقراص دائرية، ثم نقوم بتسوية الفطائر داخل مقلاة عميق بها كمية وفيرة من الزيت الساخن على نار متوسطة، نترك الفطائر تأخذ اللون الذهبي مع مراعاة التقليب من حين لآخر، نخرجها من الزيت ونضعها على مناشف ورقية حتي نتخلص من الزيت الزائد، ثم تقدم مع الصلصة الحارة أو أي نوع من السلطات بالهنا والشفا.