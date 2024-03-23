اقتصاد
“شوف الكيلو بقى بكم؟؟!!”.. اسعار كحك العيد والبسكويت 2024 من حلواني العبد
اسعار كحك العيد والبسكويت 2024
اسعار كحك العيد والبسكويت 2024، الالاف من المواطنين يبحثون عن اسعار كحك العيد والبسكويت 2024 من حلواني العبد الذي يعد أحد أشهر محلات الحلوى في مصر، حيث دائما ما يقدم العبد الكحك والبسكويت بجميع انواعهم بجودة عالية وطعم مميز يجعل جميع فروعه مزدحمة مع اقتراب العيد، ومن خلال السطور القادمة سنعرف على اسعار كحك العيد والبسكويت في العبد.
اسعار كحك العيد والبسكويت 2024
جائت اسعار كحك العيد والبسكويت 2024 من العبد مرتفعة مقارنة بالعام الماضي نظرا لارتفاع اسعار المواد الخام كالسكر والزيت والسمن والدقيق، تلك المواد المستخدمة في اعداد مخبوزات العيد، وقد جائت اسعار الكحك المحشو والسادة في العبد كما يلي:
- سعر كحك العيد ملين 1 كيلو يصل إلى حوالي 170 جنيهًا.
- سعر علبة كحك العيد مشكل 1 كيلو يصل إلى نحو 180 جنيهًا.
- يبلغ سعر علبة كحك العيد بالفستق 1 كيلو حوالي 240 جنيهًا.
- سعر علبة كحك العيد بعين الجمل 1 كيلو يصل إلى نحو 220 جنيهًا.
- سعر علبة كحك العيد بالعجمية 1 كيلو يبلغ حوالي 170 جنيهًا.
اسعار البسكويت 2024
- علبة بسكويت العجوة 1 كيلو تبلغ حوالي 140 جنيهًا.
- وبلغ سعر علبة بسكويت السادة 1 كيلو يصل إلى نحو 140 جنيهًا.
- يصل سعر علبة بسكويت البرتقال 1 كيلو إلى حوالي 140 جنيهًا.
- وسجل سعر علبة بسكويت مشكل 1 كيلو يبلغ حوالي 150 جنيهًا.
- سعر علبة بسكويت الجوز الهند 1 كيلو يصل إلى حوالي 150 جنيهًا.
- علبة بسكويت الشوكولاتة 1 كيلو تبلغ حوالي 140 جنيهًا.
- أما سعر علبة بسكويت الفانيليا بقطع الشوكولاتة 1 كيلو فقد وصل إلى حوالي 160 جنيهًا.
- سجل سعر علبة بسكويت برتقال بـ 72 قطعة بحوالي 200.00 جنيه مصري.
- سجل سعر علبة بسكويت جوز الهند بـ 36 قطعة بحوالي 110.00 جنيه مصري.
- سجل سعر علبة بسكويت جوز الهند بـ 72 قطعة بحوالي 200.00 جنيه مصري.
- سجل سعر علبة معمول بـ 20 قطعة بحوالي 120.00 جنيه مصري.
- سجل سعر علبة كوكيز الشوكولاتة بـ 30 قطعة بحوالي 115.00 جنيه مصري.
- سجل سعر علبة كوكيز الشوكولاتة بـ 60 قطعة بحوالي 210.00 جنيه مصري.
- وسجل سعر علبة كوكيز الفانيليا بـ 60 قطعة بحوالي 210.00 جنيه مصري.
- سجل سعر علبة بسكويت برتقال بـ 36 قطعة بحوالي 110.00 جنيه مصري.