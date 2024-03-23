“سريع وشغال”.. رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية اليمن 2024 عبر موقع الادارة العامة للاختبارات yemenexam بالخطوات

تزداد معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية اليمن 2024، وهي أرقام رئيسية وضرورية لتقديم الطالب للاختبارات سواء في القسم الأدبي أو العلمي، وتقدم إدارة الاختبارات في اليمن هذه الأرقام، ولهذا سوف نوضح كيفية الاستعلام عن أرقام الجلوس الخاصة بالثانوية العامة باليمن، وكافة المستندات المطلوبة لتسجيل الطلاب بامتحانات الثانوية العامة.

رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية اليمن 2024

إذا كنت تريد الاستعلام عن أرقام الجلوس الثانوية، فإليك رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية اليمن 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة العامة للاختبارات.

اختر خانة الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع.

قم بتسجيل اسم الطالب أو الطالبة التي ترغب في معرفة رقم مقعدها.

اختر نوع الصف الذي ينتمي إليه الطالب الذي يريد معرفة رقم مقعده.

ابحث عن خانة البحث عن رقم المقعد واخترها.

وبمجرد الانتهاء، ستظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة برقم مقعد الطالب الذي بحثت عنه.

موعد امتحانات الثانوية العامة باليمن

وبعد أن أوضحنا رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية اليمن 2024، لا بد أن ننوه إلى اقتراب امتحانات منتصف العام في اليمن حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتجهيز أرقام الجلوس للطلاب وإعداد اللجان الامتحانية، كما أعلنت الوزارة عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب ومنع انتشار الأوبئة والأمراض في اللجان الامتحانية، ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة باليمن في 22 يونيو 2024. وقد نبهت الوزارة طلاب الثانوية العامة بأهمية العمل الجاد والاستعداد الجيد لهذه الامتحانات، كما أكدت استعدادها للاستماع إلى اقتراحات الطلاب بخصوص جدول الامتحانات.

الاوراق المطلوبة للتسجيل في امتحانات الثانوية العامة اليمن 2024

حددت وزارة التربية والتعليم في اليمن مجموعة من الأوراق والمستندات الضرورية لتسجيل الطلاب في امتحانات الثانوية العامة، وتشمل هذه الوثائق: