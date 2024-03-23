“هتقبض كام؟؟”.. سلم رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة 2024 لشهر ابريل والاستعلام عبر موقع وزارة المالية

يعد سلم رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة 2024 من أبرز الموضوعات الهامة للغاية بالنسبة للمواطنين، حيث تقوم وزارة المالية العراقية بتحديثها بانتظام لضمان تلبية احتياجات المتقاعدين، وفي الوقت الحالي، وتم الإعلان عن زيادة جديدة في سلم رواتب المتقاعدين بمبلغ يصل إلى 100 ألف دينار عراقي، وقد صدر هذا القرار من مجلس الوزراء العراقي ليشمل جميع المستفيدين في مختلف المحافظات، وتؤكد هذه القرارات على التزام الحكومة بتوفير الدعم والرعاية للمتقاعدين، حيث يسعى العديد من المستفيدين إلى الاستفادة من هذه الزيادة في رواتبهم لتحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة 2024

الآن سوف نوضح كافة التفاصيل عن سلم رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة 2024 حيث إن بفضل الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين في العراق، سيشهد المتقاضي الذي يتلقى 400 ألف دينار زيادة في راتبه ليصبح 500 ألف دينار، بينما سيرتفع راتب المستفيد الذي يتقاضى 350 ألف دينار أيضًا إلى 500 ألف دينار بعد الزيادة، وبالإضافة إلى ذلك، سيشهد من يتلقى 625 ألف دينار زيادة في راتبه ليصبح 725 ألف دينار بعد الزيادة، في حين سيرتفع راتب المتقاضي الذي يتقاضى 850 ألف دينار إلى 950 ألف دينار بفضل هذه الزيادة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة 2024

يمكن لكافة المواطنين استعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية: