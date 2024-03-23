استعدوا امتحانات آخر العام.. مواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 الشعبة العلمية والشعبة الأدبية

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن مواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 الشعبة العلمية والشعبة الأدبية، حيث أعلنت إدارة المعاهد الأزهرية عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2024 في الشعبة العلمية والأدبية ومن المقرر أن يبدأ امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية في الأول من يونيو القادم وينتهي في 15 يوليو 2024، وطبقاً لجدول امتحانات الثانوية الأزهرية لعام 2024، ستبدأ الامتحانات لطلاب الشعبة العلمية في السبت الأول من شهر يونيو القادم، بينما ستبدأ امتحانات الشعبة الأدبية من يوم 2 يونيو،وفي هذا المقال، سوف نستعرض معكم كل ما تحتاجون معرفته عن مواعيد امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية.

مواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

ووفقا لجدول مواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية لعام 2024، وسوف تكون بداية الامتحانات لطلاب الشعبة العلمية يوم السبت الموافق 1 يونيو المقبل، بينما ستبدأ امتحانات الشعبة الأدبية يوم 2 يونيو، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل عن مواعيد امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية 2024:

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية القسم العلمي 2024

موعد اختبار الفقه والحديث في الواحد من يونيو.

موعد اختبار القرآن الكريم في الثالث من يونيو.

موعد اختبار الجبر والهندسة في الخامس من يونيو.

موعد اختبار اللغة الأجنبية في الثامن من يونيو.

موعد اختبار الاستاتيكا في العاشر من يونيو.

موعد اختبار الأدب والنصوص في الثاني عشر من يونيو.

إجازة عيد الأضحى من 13 إلى 21 يونيو.

موعد اختبار الفيزياء في الثاني والعشرون من يونيو.

موعد اختبار التوحيد في الرابع عشر من يونيو.

موعد اختبار النحو في السادس عشر من يونيو.

موعد اختبار الأحياء في التاسع عشر من يونيو.

موعد اختبار البلاغة في واحد يوليو .

موعد اختبار التفاضل والتكامل في الثالث يوليو.

موعد اختبار الديناميكا في السادس من يوليو.

موعد اختبار الكمياء في العاشر من يوليو .

موعد اختبار الصرف في الثالث عشر من يوليو .

موعد اختبار التفسير في الخامس عشر من يوليو .

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية القسم الأدبي 2024