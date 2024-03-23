“أجمل أغاني لولو الجميلة” ألتقط الآن تردد قناة وناسة كيدز 2024 وتابع أفضل الأغاني الشقية والمرحة Wanasah TV

تعتبر قناة وناسة واحدة من أشهر الأطفال التي تذيع عبر شاشتها مجموعة رائعة من الأغاني الترفيهية والمرحة والأناشيد المفيدة جداً، وتتميز القناة بتوفير محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع ولا تشويش ومحتواها مجاني لا يحتاج لاشتراك، وكل هذا ساعد القناة لجذب قطاع كبير من متابعيها في كل مكان بالوطن العربي ويوماً بعد يوم يتضاعف عدد متابعي القناة من أي مكان، ونستعرض عليكم الآن التردد الجديد لقناة وناسة كيدز 2024.

قناة وناسة كيدز

تعتبر قناة وناسة من القنوات الناجحة والتي تختلف تماماً عن غيرها من القنوات الخاصة بالأطفال، حيث انطلقت القناة عبر القمر الصناعي نايل سات في عام 2007 لتكون هي الرائدة في تقديم مجموعة من الأغاني الترفيهية والتعليمية، وتعتمد القناة في محتواها الترفيهي أو التعليمي على الشخصية الكرتونية المرحة لولو، والتي تجسد الطفولة البريئة والذكاء من خلال أغانيها الممتعة، كما أن شخصية لولو تنمي المهارات لدى الأطفال وتعزز ثقتهم بأنفسهم.

ما هو تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات 2024

أعلنت إدارة قناة وناسة تحديث التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات وهذا لتوفير محتوى بجودة عالية وصوت وصورة أوضح وأنقى بكثير، وللاستمتاع بكل ما تقدمه القناة عبر شاشتها عليكم ضبط التردد على جهاز الاستقبال لديكم ببيانات التردد التالي:

القمر الصناعي هو النايل سات.

التردد هو 1147.

الاستقطاب هو عمودي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

ما هو تردد قناة وناسة على العرب سات

يمكن أيضاً استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات من أي مكان بالوطن العربي والتردد هو: