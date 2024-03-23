أحلى وأجمل فكرة .. طريقة عمل بلح الشام المقرمش في المنزل

يريد الكثير معرفة طريقة عمل بلح الشام المقرمش في المنزل، حيث يحظى بلح الشام بشعبية كبيرة كحلوى مفضلة لدى العديد من الأسر المصرية، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من تقاليد شهر رمضان حيث يُعتبر وجبة لذيذة تُقدم على موائد الإفطار، لذا، يسعى العديد من السيدات إلى تحضيره في منازلهن باستخدام مكونات سهلة الحصول عليها، دعونا نستكشف معًا طريقة تحضير بلح الشام في المنزل.

طريقة عمل بلح الشام المقرمش في المنزل

يحتاج الوصف لعمل كوب من بلح الشام في المنزل إلى مكونات بسيطة ومتوفرة، وهي:

كوب دقيق.

ربع كوب زيت.

ثلاثة أرباع كوب ماء.

بيضتان.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

الفانيليا.

شراب السكر.

طريقة تحضير بلح الشام

يعتبر تحضير بلح الشام في شهر رمضان من العادات المألوفة، فهو سهل وسريع التحضير ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة، ويمكنك تحضيره مثل الجاهز باستخدام الخطوات التالية:

يتم وضع الزيت والماء في طاسة على النار، ثم يتم إضافة الملح والسكر وترك الخليط حتى يغلي. بعد الغليان، يتم إضافة الدقيق وتقليب جميع المكونات جيدًا حتى يتجانس الخليط. يُرفع الخليط من على النار ويترك حتى يبرد. يتم إضافة البيض تدريجيًا والفانيليا، ثم يتم العجن بواسطة المضرب اليدوي أو العجان الكهربائي حتى تصبح العجينة طرية وغير ملتصقة. تُوضع العجينة في كيس حلواني وتُضغط لإخراج العجينة في زيت ساخن على نار هادئة. يُترك البلح في الزيت حتى يحمر ويصبح مقرمشًا بالقدر المطلوب. يتم تصفية البلح من الزيت وتوضيبه في شراب ثقيل، ثم يُقدم في طبق ويُقدم على السفرة.

نصائح لنجاح إعداد بلح الشام

لتحقيق بلح الشام المقرمش والناجح الذي يشبه تمامًا الذي يُباع في المحلات، يُوصى باتباع النصائح التالية:

استخدام دقيق عالي الجودة مخصص لصنع الحلويات.

ترك العجينة لتبرد تمامًا قبل إضافة البيض لتجنب تجلطه.

إضافة البيض تدريجيًا، بيضة تلو الأخرى، والتقليب الجيد للحصول على عجينة متماسكة.

تجنب تسوية البلح في زيت ساخن.

تقليب بلح الشام أثناء التسوية بانتظام لتوحيد لونه.

ضبط نسب المكونات بعناية لتحقيق النتيجة المرغوبة.

يُفضل أن يكون الشربات باردًا وثقيلاً وليس خفيفًا.

هذا وقد نكون قدمنا لحضراتكم في السطور السابقة كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع الحصري في موقعنا المتميز، حيث قدمنا طريقة عمل البلح الشام بل تفاصيل.