قرارات عاجلة.. حقيقة تعديل مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024
مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي شائعات حول تعديل جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام 2024، وتم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت هذه الأخبار، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة لجميع الصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، حيث قررت تقديم توقيت مبكر للاختبارات في بعض الأيام، وانتشرت شائعات بأن هذا القرار يشمل امتحانات شهادة الثانوية العامة وسوف يتم تقديم تاريخ الاختبارات لهذه المرحلة، وسوف نكشف لكم حقيقة هذا الأمر في مقالنا.
مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024
أكدت الوزارة أنه لا يوجد أي تعديلات مقررة على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الخصوص، حيث أكدت بشدة أن امتحانات شهادة الثانوية العامة ستجرى في الموعد المحدد لها، وفقًا للجداول الرسمية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 دون تغييرات، وسوف تبدأ الامتحانات في 10 يونيو 2024 وتستمر حتى 20 يوليو 2024، وطلب من الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وطلبت وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحقيق الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية لضمان صحة المعلومات قبل نشرها دون أي أساس، ما يمكن أن يثير البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور وعلى الراغبين في تقديم شكاوى أو استفسارات زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني (moe.gov.eg).
جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024
في الفترة الأخيرة، قامت وزارة التعليم بتحديد جدول امتحانات الثانوية 2024 العامة بالشكل التالي:
- سيجرى امتحان مادة التربية الوطنية يوم العاشر من شهر يونيو.
- سيجرى اختبار مادة الاقتصاد والإحصاء في اليوم ١٢ من شهر يونيو.
- تقرر أن يكون اختبار اللغة الأجنبية الثانية يوم 25 يونيو.
- يحدد اختبار الفيزياء والتاريخ في يوم 29 يونيو.
- سيكون الاختبار الأول لمادة اللغة الأجنبية يوم الثاني من شهر يوليو.
- سيجرى اختبار مادة الجيولوجيا والجبر والهندسة في اليوم العاشر، بينما سيكون اختبار علم النفس في السادس من يوليو.
- سوف تكون امتحانات مادتي الكيمياء والجغرافيا يوم العاشر من شهر يوليو.
- يوم الثالث عشر من شهر يوليو هو موعد امتحان مادة التفاضل والتكامل.
- سيكون امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة في السابع عشر من يوليو.
- سيكون اختبار مادة الديناميكا في اليوم العشرين من شهر يوليو.