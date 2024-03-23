قرارات عاجلة.. حقيقة تعديل مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي شائعات حول تعديل جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام 2024، وتم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت هذه الأخبار، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة لجميع الصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، حيث قررت تقديم توقيت مبكر للاختبارات في بعض الأيام، وانتشرت شائعات بأن هذا القرار يشمل امتحانات شهادة الثانوية العامة وسوف يتم تقديم تاريخ الاختبارات لهذه المرحلة، وسوف نكشف لكم حقيقة هذا الأمر في مقالنا.

مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024

أكدت الوزارة أنه لا يوجد أي تعديلات مقررة على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الخصوص، حيث أكدت بشدة أن امتحانات شهادة الثانوية العامة ستجرى في الموعد المحدد لها، وفقًا للجداول الرسمية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 دون تغييرات، وسوف تبدأ الامتحانات في 10 يونيو 2024 وتستمر حتى 20 يوليو 2024، وطلب من الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وطلبت وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحقيق الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية لضمان صحة المعلومات قبل نشرها دون أي أساس، ما يمكن أن يثير البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور وعلى الراغبين في تقديم شكاوى أو استفسارات زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني (moe.gov.eg).

جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024

في الفترة الأخيرة، قامت وزارة التعليم بتحديد جدول امتحانات الثانوية 2024 العامة بالشكل التالي: