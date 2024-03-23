“وزارة المواد البشرية” حقيقة تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي بعد صدور المكرمة الملكية

تقدم وزارة الموارد البشرية الضمان الاجتماعي للفئات المستحقة أموال الزكوات في المملكة، وهي إلى ذلك تحرص على متابعة أهلية الاستحقاق لكل دفعة من الضمان المطور، حيث إن الوزارة حددت شروط لاستحقاق الدعم، وهي إلى ذلك عددت موعد لصرف الضمان كل شهر ميلادي، ومن خلال الأسطر التالية نبين حقيقة تقديم موعد صرف الضمان له لهذا الشهر.

تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي

من المقرر أن ينزل الدعم الخاص بالضمان المطور مع بداية كل شهر ميلادي ولا يتغير عن هذا الموعد إلا بتصريح من وزارة الموارد البشرية عبر المنصات الرسمية التابعة للوزارة، وحتى الآن لم يتم صدور قرار بصدد تأخير أو تقدم موعد صرف الدعم عن موعده المحدد، كما أن المكرمة لم تصرح الوزارة بصرفها مع الضمان، ولكن من المتعاد نزولها في حسابات المستفيدين اخر رمضان.

كيف اقدم على مساعدة الضمان الاجتماعي؟

تستطيع تقديم مساعدة الضمان المطور للحالات المستحقة عن طريق اتباع التالي:

قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اختر “بوابة الخِدْمَات الإلكترونية” من القائمة الرئيسة. من قائمة الخدمات الإلكترونية، اختر “الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة”. قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة في نموذج الطلب، بما في ذلك:معلومات عن المستفيد (الاسم، تاريخ الميلاد، رقم الهوية، الحالة الاجتماعية، إلخ). أدخل معلومات عن الدخل (الراتب، المعاش، إلخ). وقم بكتابة بيانات الحساب البنكي. اضغط الموافقة على الإقرار والتعهد. بعد تعبئة جميع البيانات، اضغط على زر “تقديم الطلب”. سيتم إرسال رقم وتفاصيل الطلب عبر رسالة نصية إلى هاتفك المحمول، يمكنك متابعة حالة طلبك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية.

كيف اعرف اذا كنت مؤهل في الضمان الاجتماعي؟

استعلم عن أهلية الاستحقاق ي الضمان الاجتماعي المطور باتباع التالي: