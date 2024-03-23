اشلون اطلع البطاقة.. كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق وشروط الحجز

أوضحت الحكومة العراقية عن كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق وشروط الحجز، حيث تعتبر البطاقة الوطنية الموحدة من ابرز الأمور التي يتم الانشغال بها في الوقت الحالي وذلك يرجع لأهمية البطاقة الوطنية بالنسبة للجميع والتي يمكن من خلالها السفر إلى بعض الدول المحددة، حيث تم توفير موقع إلكتروني يقدم هذه الخدمة على مدار الساعة من قبل الجهات المختصة، ويمكنك الآن التقدم للحجز والحصول على وثيقة تمكنك من إجراء أي إجراء قانوني باستخدام بطاقتك الشخصية، وتهدف البطاقة الوطنية إلى توفير الوقت والجهد من خلال إمكانية استخراج البطاقات دون الحاجة إلى الوقوف في طوابير والازدحام في مبنى مديرية الشؤون الإدارية، وفي السطور القادمة من مقالنا سوف نعرض كيفية حجز البطاقة الوطنية وخطوات الحجز الصحيحة لعام 2024.

كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

هناك عدد من الخطوات الهامة التي يمكن اتباعها لحجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 عبر الإنترنت، والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية كما يظهر فيما يلي:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الرسمي لمديرية الشئون الوطنية.

بعد ذلك قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية المتاحة.

قم بتحديد حجز موعد للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة.

ثم سوف يظهر رمز التحقق أمامك على الشاشة، قم بإدخاله بشكل صحيح.

بعد ذلك قم بملأ الاستمارة الخاصة بالحجز.

اختار الوقت الملائم لك من بين الأوقات المعروضة على الشاشة.

يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات الخاصة.

في النهاية يجب سداد الرسوم المحددة من قبل الداخلية العراقية.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي تتمكن من حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يتوجب على المتقدم أن يكون حاصل على الجنسية العراقية.

يتطلب تقديم الطلب من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة.

يجب أن يتم تسديد جميع الرسوم والمبالغ المستحقة.

المستمسكات المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

يجب تقديم مجموعة من الأوراق المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024، وتتمثل فيما يلي: