شوف هتقبض أمتى بالزيادة الأخيرة .. موعد صرف المعاشات شهر ابريل

يتم البحث باستمرار عن صرف المعاشات شهر ابريل، وخصوصاً مع اقتراب موعد صرفها من عيد الفطر المبارك، لذلك يتساءل المواطنين عن موعد الصرف وكذلك هل سيشمل الراتب الزيادة المعلن عنها والتي تم صرفها بالفعل مع راتب شهر مارس الحالي، فضلاً تابعونا لنوافيكم بكل هذه التفاصيل و الأجوبة.

صرف المعاشات شهر ابريل

قبل بداية شهر مارس الحالي بأيام تم الإعلان بقرار رسمي من رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن زيادة المعاشات بنسبة 15% يتم تطبيقها وصرفها بداية من شهر مارس، بحيث يستمر صرف هذه الزيادة مع راتب شهر أبريل، والذي يمكن لمستحقيه الحصول عليه من خلال بداية من يوم الاثنين الموافق 1 أبريل من خلال مراكز البريد المصرية أو من خلال أي صراف آلي للبنوك، أو من خلال فروع البنوك والبنوك التجارية و منافذ شركة فوري، والمحافظ الإلكترونية الخاصة بهواتف أصحاب المعاشات.

جدول زيادة المعاشات الجديدة 2024

تم تطبيق الزيادة المعلن عنها خلال شهر فبراير المنصرم حيث تم صرفها مع راتب شهر مارس الحالي، وقد بلغت هذه الزيادة نسبة 15%، بحيث يكون معاش كل مستفيد بعد الزيادة الأخيرة كالتالي: