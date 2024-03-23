تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات وفرحي أولادك مع القط والفار

تعتبر قناة توم وجيري واحدة من القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال والتي تبث محتواها على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات، والتي تتميز عن غيرها من القنوات بتقديم محتوى هادف وفريد وممتع للغاية، يشاهده الأطفال على مدار ا ليوم حتى يشعرون بالفرحة والسعادة، فالقناة حريصة كل الحرص على توفير المتعة والتسلية للأطفال في الفئات العمرية في البيت بالإضافة إلى البرامج التعليمية والمفيدة للجميع، ومع ازدياد البحث المستمر والمكثف عن تردد قناة توم وجيري الجديد إليكم أخر التفاصيل الخاصة بهذا الشأن في هذا التقرير فتابعونا.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات

أعلنت إدارة قناة توم وجيري تحديث التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات وهذا بهدف توفير محتوى بجودة عالية، فإذا كنت من متابعي وعشاق قناة توم وجيري عليك تثبيت القناة عبر جهاز الاستقبال الخاص بكم بالبيانات الجديدة للتردد وهي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11354.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

جودة القناة: hd.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

تتوافر قناة توم وجيري أيضاً عبر القمر الصناعي عرب سات ويمكن استقبال القناة من أي مكان بالوطن العربي، والترد هو:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة توم وجيري

قناة توم وجيري من أشهر القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال والتي تستعرض عبر شاشتها على مدار اليوم عدد من الأفلام الكرتونية الشهيرة والمسلية للجميع، بالإضافة إلى الأغاني الترفيهية والتعليمية الممتعة والتي تجذب الأطفال لها، ومن أشهر ما تقدمه القناة عبر شاشتها حلقات القط والفار الكوميدية التي تدخل السعادة والضحكة والمرح في قلوب الجميع كباراً وصغاراً.