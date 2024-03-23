عاجل .. تأثر أجواء السلطنة بمنخفض جوي يومي الثلاثاء والأربعاء هل سؤدي لتعليق الدارسة

أعلنت الأرصاد الجوية في سلطنة عمان عن منخفض جوي شديد البرود يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، مع احتمال مصاحبته أمطار غزيرة على المحافظات الشِّمالية، كما روجت إشاعات باحتمال اعطل الدراسة في هذين اليومين حفاظًا على حياة الطلبة، ومن خلال الأسطر التالية نبين حالة الطقس التي أعلناه مركز الأرصاد بالسلطنة وحقيقة تعطل الدراسة في المحافظات التي يحدث فيها سوء لحالة الطقس.

تأثر أجواء السلطنة بمنخفض جوي يومي الثلاثاء والأربعاء

أعلنت الأرصاد العُمانية اليوم إلى استمرار تأثر أجواء السلطنة بمنخفض جوي يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن المتوقع تدفق السحب على المحافظات الشِّمالية لسلطنة عُمان وهطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة.

تمتد الفرص لتشمل أجزاء من محافظتي الوسطى وظفار، حيث تظهر التوقعات عن التالي:

توقعات حالة الطقس يوم الثلاثاء:

محافظات شمال عمان: غائم جزئيًا إلى غائم مع هطول أمطار متفرقة، قد تكون غزيرة أحيانًا على بعض المناطق.

محافظات الوسطى: غائم جزئيًا إلى غائم مع فرصة لهطول أمطار متفرقة.

محافظة ظفار: غائم جزئيًا إلى غائم مع فرصة لهطول أمطار خفيفة.

توقعات حالة الطقس يوم الأربعاء:

محافظات شمال عمان: غائم جزئيًا إلى غائم مع فرصة لهطول أمطار متفرقة.

محافظات الوسطى: غائم جزئيًا مع فرصة لهطول أمطار خفيفة.

محافظة ظفار: غائم جزئيًا.

**حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة (26-27 مارس 2024م) pic.twitter.com/SR8IdQDLL0 — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) March 23, 2024

حقيقة تعطيل الدراسة في عمان

من المتوقع تعطل الدراسة في يومين الثلاثاء والأربعاء بسبب سوء حالة الطقس فيهما، ولكن هذا الأمر يصدر عن الجهات المختصة التابع لوزارة التربية والتعليم العمانية، والتي تتدارس الأمر مع هيئة الأرصاد وتقيمه، وحتى الآن لم يتم إعلان أي شيء بخصوص تعليق الدراسة في هذه الفترة.