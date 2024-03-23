تثبيت تردد قناة دي ام سي دراما 2024 بأقوى إشارة لمتابعة مسلسلات النصف الثاني من رمضان

منذ بداية شهر رمضان المبارك 1445-2024 والبحث مستمر عن تردد قناة دي ام سي دراما 2024 على النايل سات وكافة الأقمار الصناعية، حيث أن القناة دائمًا ما تقوم بعرض أقوى المسلسلات سواء في موسم دراما رمضان أو في غيره، واستطاعت القناة في هذا الموسم إذاعة العديد من المسلسلات الرائعة ومن أهمها مسلسل الحشاشين ومسلسل بابا جه ومسلسل عتبات البهجة ومسلسل بابا جه ومسلسل إمبراطورية م ومسلسل صدفة بالإضافة إلى كارتون يحيى وكنوز 3.

تردد قناة دي ام سي دراما 2024

يمكنكم متابعينا الكرام ضبط تردد قناة دي ام سي دراما 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات الآتية:-

القمر الصناعي تردد القناة معامل تصحيح الخطأ استقطاب القناة معدل الترميز نايل سات 12091 6/5 عمودي – V 27500

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على dmc دراما

بعد ضبط تردد قناة دي ام سي دراما 2024 على الشاشات الخاصة بكم يمكنكم متابعة المسلسلات في المواعيد التالية:-

مسلسل الحشاشين: الساعة 11:00 مساءً، والإعادة الساعة 06:30 صباحًا، والساعة 01:30 مساءً.

مسلسل بابا جه: الساعة 12:30 صباحًا، والإعادة الساعة 05:00 صباحًا، والساعة 04:30 مساءً.

مسلسل عتبات البهجة: الساعة 08:00 مساءً، والإعادة الساعة 02:00 صباحاً، والساعة 08:00 صباحاً، والساعة 03:00 مساءً.

مسلسل إمبراطورية م: الساعة 06:05 مساءً، والإعادة الساعة 03:00 صباحاً، والساعة 12:00 ظهراً.

مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024 على dmc

6 أيام متبقية على بدء عرض مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024 عبر شاشة قناة دي ام سي دراما “مسلسلات ال 15 حلقة”، وهي:-