حقيقة صدور مرسوم سلطاني عن زيادة منفعة دخل الأسرة في عمان للمستفيدين

تقدم الحكومية العمانية منفعة دخل الأسرة مساعدة للأسر الفقيرة داخل السلطنة، وقد ظهرت إشاعات في الفترة الأخيرة عن زيادة المنفعة مما جعل الكثيرون يبحثون عن حقيقة هذه الإشاعة والتأكد من صدور الأمر عن الجهات المعنية بالمنفعة والقائمة عليها، وعبر الأسطر التالية نبين حقيقة أمر زيادة منفعة دخل الأسرة، كما نؤكد على طريقة الاستفادة من المنفعة.

حقيقة زيادة منفعة دخل الأسرة

منفعة دخل الأسرة تقدمها الحكومة العمانية عن طريق صندوق الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأشد احتياجًا في السلطنة، والذين منهم كبار السن والطفولة ولامرأة التي ليس لها معيل، كما تقدم المساعدات أيضا للأسر الفقيرة، وقد خصصت منصة للمنفعة يتم التواصل مع الصندوق من خلالها، لذلك بتتبع موقع صندوق الحماية الاجتماعية لم يتم الإعلان عن أي زيادة لمنفعة دخل الأسرة في هذه الفترة.

شروط منفعة دخل الأسرة

وضع صندوق الحماية الاجتماعية بعض الشروط لاستحقاق منفعة دخل الأسرة ولاتي تشتمل على التالي:

أن يكون أحد أفراد الأسرة مقدم الطلب عُمانيًا.

أن يكون مجموع دخل الأسرة بما في ذلك الدخل المكافئ للقدرة على الكسب أقل من المستوى المستهدف.

الإفصاح عن الدخول والأصول في الاستمارة المخصصة لذلك عند تقديم الطلب.

التعاون مع الباحث الاجتماعي إذا تطلب استحقاق المنفعة إجراء بحث اجتماعي.

طريقة التسجيل منفعة دخل الأسرة

سجل في منفعة دخل الأسرة عن طريق صندوق الحماية الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع صندوق الحماية الاجتماعية. اضغط على كلمة تسجيل. قم بإدخال البيانات المطلوبة. أرفق المستندات المطلوبة. اضغط على تقديم الطلب

الوثائق المطلوبة في منفعة دخل الأسرة

لتسجيل في منفعة دخل الأسرة التي يقدمها صندوق الحماية الاجتماعية يجب إرفاق المستندات التالية: