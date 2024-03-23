“جاوب واكسب مليون ونص” الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 مع مايا العبسي.. إجابة السؤال 13

يزداد تساؤل العديد من الأشخاص عن الطريقة التي يمكنهم بها الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024، وخاصة مع إعلان البرنامج عن جوائز قيمة جداً، ويقدم برنامج طائر السعيدة مسابقة مختلفة عبارة عن أسئلة يومية، ويتم إذاعة البرنامج بشكل يومي على قناة السعيدة اليمنية، وعند بدء المسابقة يمكن للمشاهدين المشاركة فيها فوراً من خلال موقع المسابقة الإلكتروني، وسوف نقوم بعرض طريقة الاشتراك للفوز بالعديد من الجوائز الرائعة.

الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

يمكنك الاشتراك في برنامج طائر السعيدة 2024 مع الإعلامية مايا العبسي، من خلال اتباع التعليمات التالية:

اذهب إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمسابقة من هنا .

. من ثم الضغط على إجابة سؤال الحلقة، من ثم اختر الإجابة الصحيحة في مكانها المخصص لها.

إدراج اسم المتسابق كامل في الخانة المخصصة له.

كتابة رقم الجوال.

تحديد الدولة والمحافظة.

الضغط على اشترك بعد التأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح.

شروط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

لكثرة المتسابقين والجمهور المتابع لبرنامج طائر السعيدة وضعت إدارة القناة مجموعة من المعايير الخاصة بـ الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024، وهذه الشروط تأهل المتسابق للفوز، وهي تتمثل في ما يلي:

يجب أن يكون الشخص المتسابق من أصل عربي مقيم ببلد عربي.

يجب أن لا يقل عمر المتسابق عن ثمانية عشر سنة.

يجب أن يكون المتسابق متحدث للغة العربية.

بعد التأكد من استيفاء مجموعة الشروط السابقة، يكون المتسابق قد خاض شوط كبير للوصول إلى الجائزة الكبرى.

اجابة سؤال الحلقة 13 مسابقة طائر السعيدة