متسابق جنن بخالد الجبري وربح مبلغ كبير .. كيفية الاشتراك في مسابقة رحلة حظ في رمضان 2024 مع الإعلامي خالد الجبري

مسابقة رحلة حظ هي برنامج ترفيهي تفاعلي يعرض على قناة “يمن شباب” الفضائية خلال شهر رمضان المبارك، والذي يقدمه الإعلامي خالد الجبري وهو واحد من اهم نجوم الإعلام الذين لقوا اهتمام كبير ما بين أعداد من الأشخاص في العالم العربي، ويوجد للإعلامي خالد الجبري العديد من الأعمال الفنية التي ظهر فيها علي شاشة التلفاز اليمن ويتميز برنامج مسابقة حظ بتقديم فقرات متنوعة تتضمن المسابقات والألعاب والمواقف الطريفة، بالإضافة إلى تقديم جوائز قيمة للفائزين، حيث تعتبر مسابقة رحلة حظ ذات تأثير إيجابي كبير على المجتمع اليمني واليكم رابط مسابقة رحلة حظ سؤال المشاهدين للاشتراك في المسابقة.

كيفية الاشتراك في مسابقة رحلة حظ

يقدم برنامج رحلة حظ روابط لتسجيل الإجابة لكل مشترك، حيث يمكنك إرسال إجابتك عبر موقع الويب الخاص بالمسابقة باتباع الخطوات التالية:

أولا الذهاب إلى موقع رحلة حظ الالكتروني من هنا.

بعد ذلك قم بالنقر على كلمة الدخول إلي المسابقة.

ادخل الاسم الخاص بك واسم العائلة.

بعد ذلك ادخل رقم الهاتف المحمول بشكل صحيح.

وأخيرا ادخل المحافظة التي تتبع إليها.

محتوى مسابقة رحلة حظ

تعتمد فكرة برنامج مسابقة رحلة حظ على فكرة السفر إلى مختلف المناطق في اليمن، حيث يقود خالد الجبري فريق العمل في زيارة المدن والمناطق المختلفة، خلال هذه الرحلات، ويقوم بتنظيم أنشطة ترفيهية متنوعة تهدف إلى جلب الفرح والسرور لقلوب الناس والتشجيع على التواصل والتفاعل بين الناس من مختلف المناطق والمدن وإبراز المواهب الشابة والترويج للسياحة اليمنية من خلال تسليط الضوء على جماليات اليمن ومناظرها الطبيعية الخلابة، ويتضمن برنامج مسابقة رحلة حظ الكثير من الفقرات المميزة، منها: