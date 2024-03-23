ضيف مجنون …. ضحايا رامز جاب من الاخر الحلقة 13 وموعد عرضه على قناة mbc

ضحايا رامز جاب من الاخر الحلقة 13، حلقة جديدة وضيوف جدد يترقب ظهورهم ملايين من المشاهدين من شتى أنحاء العالم ، وذلك بسبب الأحداث والمواقف المضحكة التي يعرضها رامز في كل حلقة من حلقات البرنامج الذي قرر هذا العام أن تكون الفكرة مختلفة عن الأعوام الماضية، حيث قرر رامز أن يواجه ضيوفه وينفذ فكرة المقلب وجهاً لوجه ….

ضحايا رامز جاب من الاخر الحلقة 13

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن ضحايا رامز جاب من الاخر الحلقة 13، التي أصبحت محور اهتمام وبحث الكثير من المواطنين إلا أن قناة mbc مصر لم تعلن عن اسم الضحية إلا قبل عرض الحلقة بحوالي ساعة على الأقل كنوع من أنواع الاثارة والتشويق.

وشهدت الحلقة الماضية من برنامج رامز جاب من الاخر شهدت الكثير من المواقف المضحكة، والتي جمعت بين لاعب نادي الأهلي إمام عاشور واللاعب السايق ميدو ، وتواجه اللاعبين وسأل رامز إمام عن حقيقة اتصاله على ميدو وطلب منه أن يعود لنادي الزمالك إلا أن إمام أكد أنه لم يقوم بهذا الإتصال وأنه فخور بإنضمامه للنادي الأهلي وبدأ رامز في تنفيذ مقلبه، وخرج اللاعبين من الحلقة وهم متصالحان ولا توجد بينهما أي خلافات.

موعد عرض برنامج رامز حاب من الاخر

يعرض برنامج رامز جاب من الاخر على قناة mbc مصر، في تمام الساعة 06:10 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 07:10 مساء بتوقيت السعودية، ويعاد عرض الحلقة في الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت القاهرة على قناة mbc ويمكنكم مشاهدة الحلقة على منصة شاهد بعد عرضها على قناة mbc