أحدث تردد قناة وناسة 2024 على نايل سات وعرب سات.. شغليها طوال اليوم لأطفالك

تردد قناة وناسة 2024، قامت إدارة قناة Wanasah بتحديث التردد الخاص بها الأمر الذي جعل الكثير من الاشخاص يبحثون عن تردد قناة وناسة 2024 الجديد، ويعتبر هذا التردد من الترددات التي يبحث عنها كثيراً من الأمهات في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث تستطيع الأم ترك ابنها أمام القناة وتبدأ بأعمالها المنزلية الأمر الذي يضمن لها انشغال طفلها.

تردد قناة وناسة 2024

ترجع شعبية قناة وناسة الكبيرة وامتلاك كل هذا الجمهور إلى كونها قناة مجانية تماماً وتعمل على مدار 24 ساعة، حيث يتم إذاعة المحتوى من خلال تردد قناة وناسة 2024 الجديد الذي أعلنته الإدارة في وقت سابق، ويمكن للجميع تحميل القناة والاستمتاع بمحتواها من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي النايل سات والتردد هو: 11470.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

تعمل القناة بجودة تشغيل: HD.

معامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.

استقطاب عمودي V.

تردد وناسة على عرب سات هو:

تردد القمر الصناعي: 11270.

تصحيح الخطأ هو: ¾.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب عمودي V.

برامج قناة وناسة كيدز

يبحث الكثير من الأفراد عن تردد قناة وناسة 2024،- وذلك لكي يستطيع أبناءهم مشاهدة البرامج الترفيهية والتعليمية التي تقدمها وناسة كيدز، حيث أن هذه القناة تقدم محتوى رائع من الرسوم المتحركة والأغاني التعليمية المميزة، بالإضافة إلى الكثير من العروض الترفيهية والتعليمية، ومنها:

أغنية الحرامي خطف لولو.

أغنية Da Da ميدو.

أغنية لوليات صغار.

لولو الشطورة ما في مني.

أغنية يمي يمي يا مامي.

أغنية أختي الغيورة.

نشيد لولو صارت شرطية.

أغنية الحرامي والشرطة.

اغنية امي جابت طفل لطيف.

أغنية شو صار عند الدكتور يا لولو.

ومن الجدير بالذكر أنه منذ أول انطلاقة لقناة وناسة كيدز فإن هذه القناة لم تفقد رونقها ولا جمهورها الكبير، بل أن هذا الجمهور ما زال يكبر.