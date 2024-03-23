الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين 2024 والشروط المطلوبة للحصول عليها.. وزارة التضامن توضح

قامت الحكومة المصرية بتحديد الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين 2024، وذلك لضمان وصول هذا النوع من الدعم للأفراد المستحقين، حيث أن كثيراً من الأشخاص يندرجون تحت مسمى المعاقين والفئات الخاصة ولهذا عملت الحكومة على توضيح أنواع الإعاقة التي تستحق الدعم والشروط الخاصة به، وسوف نقوم من خلال هذا الموضوع بذكر تفاصيل الاستحقاق.

الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين

تعمل الجهات المسؤولة على توفير الراحة لكافة أبناء الشعب من جميع الفئات، وقد جاء القانون الجديد ليقدم الدعم الكامل لفئة المعاقين، ومنحهم سيارة خاصة تساعدهم في التنقل، وهؤلاء الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين هم:

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النخاع الشوكي.

الشخص الذي يعاني من ضمور شديد في العصب، وهذا الضمور يجعله غير قادر على أداء مهام يومه بشكل صحيح.

مريض الذهان، والمريض المصاب بمرض في الدم.

الاشخاص من ذوي إعاقة الأطراف العلوية مثل إعاقات الذراع وإعاقات الكوع.

كل من يستخدم طرف صناعي.

الأشخاص من ذوي الإعاقة السفلية والتي تكون بسبب بتر جزء من القدم أو بتر كلا القدمين.

الاشخاص المصابين بشلل الأطفال، أو ما يسمى بالشلل النصفي.

الشخص الذي لديه إعاقة نتيجة تعرضه لحادث.

أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية.

شروط الحصول على سيارة المعاقين

بعد التعرف على الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين 2024 نتعرف على الشروط المحددة للحصول على ذلك النوع من السيارات، وهي تتمثل في:-