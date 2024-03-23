وأخيرا تحقق حلم كل جزائرية.. شروط الاستفادة من منحه المرأة الماكثة في البيت 2024

كشفت الحكومة الجزائرية عن طرح منحة المرأة الماكثة في المنزل، وهي أحد المنح المالية التي تقدمها الحكومة لعدد كبير من المواطنات في الجزائر تبعًا لعدد من الشروط والضوابط الهامة التي يجب توافرها، حيث جاء إطلاق هذه المنحة في إطار سعي الحكومة بصفة مستمرة لتقديم أشكال الدعم المختلفة لعدد كبير من المواطنين وتوفير حياة كريمة، تابع الآن ما تم توضيحه في هذا الصدد.

شروط الاستفادة من منحه المرأة الماكثة في البيت 2024

وقد وضعت الحكومة الجزائرية عدة شروط يجب أن تتوافر في المواطنات المتقدمين للحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل، وتتمثل أبرز تلك الشروط فيما يلي:

من الضروري أن تكون المرأة مقدمة الطلب حاملة للجنسية الجزائرية.

يجب أن تكون مقيمة بصفة دائمة في دولة الجزائر.

يجب توافر شرط العمر الذي تم تحديده بحد أدنو 15 عام.

يشترط ألا يكون لدى المرأة أي وظيفة خاصة بها سواء في القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة.

يشترط تقديم ما يثبت عدم حصول المرأة على دخل ثابت لاستحقاق الدعم.

كما يتم الالتزام بتقديم جميع المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة لاستحقاق الدعم.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة

لكي يتم الاستفادة من منحة المرأة الماكثة في المنزل في الجزائر لابد من التسجيل بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الموقع الذي فعلته الحكومة الجزائرية، ويتم ذلك عن طريق إتباع ما يلي:

في البداية يتم التوجه بالدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية في الجزائر.

يتم الضغط على الخدمات الالكترونية المتاحة.

تحديد أيقونة منحة المرأة الماكثة.

يتم التسجيل من خلال اختيار الولاية التابعة لها المرأة.

يتطلب من مسجلة الطلب أن يتم تدوين جميع البيانات منها الاسم ورقم الهوية وغير ذلك.

العمل على إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة في التقديم.

ثم يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة

للحصول على منحة المرأة الماكثة يجب علي المتقدمة تقديم الوثائق والمستندات التالية: