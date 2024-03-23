مبارك للجميع.. أسماء تعيينات عقود التربية 2024 في العراق 50 ألف معلم بعموم المحافظات وطريقة الاستعلام عنها

يترقب عدد كبير من المواطنين في العراق الإعلان عن نتيجة تعيينات عقود التربة 2024، وهي العقود التي تصل إلى 50 ألف عقد قد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بطرحها، في إطار وجود عجز كبير في المعلمين والمعلمات في القطاعات التعليمية في الدولة بجميع المراحل الدراسية، فقد بدأ التقديم خلال الأيام الأخيرة بناءً على الشروط والضوابط التي نوهت عنها الحكومة العراقية، تابع الآن كيفية الاستعلام عن نتيجة القبول.

أسماء تعيينات عقود التربية 2024 في العراق 50 ألف معلم

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه يمكن لكافة المتقدمين على مسابقة عقود التربية لهذا العام، التعرف على النتائج الخاصة بهم لتوضيح مدى القبول من عدمه، بجانب الوصول إلى أسماء المقبولين، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

في البداية يتم الدخول بشكل مباشر إلى موقع وزارة التربية العراقية.

من خلال الصفحة الرئيسية للموقع يتم اختيار خانة عقود وزارة التربية والتعليم.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة العقود.

يتطلب من المستخدم تدوين الاسم ورقم الهوية الخاصة به، بجانب تدوين رقم التسجيل.

ثم يتم تحديد التخصص الحاصل عليه، كما يتم تحديد المحافظة الخاصة به.

ثم يتم الضغط على زر الاستعلام عن النتائج ليظهر لك التفاصيل.

شروط عقود وزارة التربية العراقية

وقد وضعت وزارة التربية والتعليم العراقية عدد من الشروط والضوابط الهامة، والتي يتم بناءً عليها تحديد مدى قبول الأشخاص في العقود التعليمية، وتتمثل أبرزها فيما يلي:

من الضروري أن يكون المتقدمين للحصول على العقود حاصلين على الجنسية العراقية.

أن يكون مقدم الطلب مقيم بشكل دائم في العراق.

أن يكون المتقدم العقد حاصل على شهادة جامعية وخاصة في التخصص الذي يؤهله من العمل.

يشترط أن يكون تقديره التراكمي مناسب.

كما يجب التسجيل في المسابقة من خلال الموقع المخصص.

تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية

يجب أن تقدم العديد من الوثائق والمستندات لكي يتم قبولك في المسابقة، وتشمل هذه الوثائق: