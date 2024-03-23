نزلها الآن.. تردد قناة التاسعة التركية “Alqanat 9” على القمر الصناعي نايل سات 2024

يعتبر احدث تردد قناة التاسعة التركية 2024 على القمر الصناعي النايل سات محل بحث الكثير من المتابعي القناة وذلك لما تمتاز به قناة التاسعة التركية من تنوع غني في محتواها، حيث تعرض مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية، والترفيهية، والاجتماعية، والحوارية، والإسلامية، مما يناسب اهتمامات المشاهدين في جميع أنحاء العالم، وسوف نقدم لكم في هذا المقال تردد قناة التاسعة التركية بالإضافة إلى نظرة عامة عن البرامج المتميزة التي تقدمها، وفي هذا المقال سنقدم لكم تردد قناة القناة التاسعة التركية إضافة للمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

احدث تردد قناة التاسعة التركية 2024

تعرض قناة التاسعة التركية، مجموعة من البرامج التي تحتوى على مبادئ الشفافية والمصداقية حيث تهدف القناة إلى نشر المواقف الشرعية في قضايا تؤثر على المسلمين وتسعى لإحداث تغيير إيجابي في حياتهم، وتتبنى قناة التاسعة التركية نهجاً معتدلاً وتوسع مساحة الحوار والنقاش، وتتابع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط، وتركز بشكل خاص على المواطنين العرب في تركيا وتحظى بمتابعة كبيرة منهم، ويمكنك الآن مشاهدة بث قناة التاسعة التركية وبرامجها المنوعة على التردد التالي على القمر الصناعى نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12685 .

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 8\7

الاستقطاب: رأسي

ويمكنك العثور على قناة التاسعة التركية تحت اسم “Alqanat 9” في قائمة القنوات.

مميزات قناة التاسعة التركية 2024

تمتاز قناة التاسعة التركية بمجموعة من السمات التي جعلتها الاختيار الرئيسي للمشاهدين، وهذه السمات تشمل: