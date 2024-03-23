دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان مكتوب مستجاب إن شاء الله “اللهم حرم أجسادنا على النار”

تستمر أيام شهر رمضان المبارك في التناقص حتى أوشك الشهر على الانتصاف، ولا يزال المسلمين في كافة بقاع الأرض يستمرون في دعاء الله – عز وجل- بالرحمة والغفران ونيل المطالب، ولذلك يبحثون عن دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان، حيث يقضون غالبية أوقاتهم في ترديد هذه الأدعية التي تكون سببًا في تجلى الله تعالى على عباده بقضاء حوائجهم.

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان

هناك لحظات روحانية عالية تكون عند الإفطار كدعاء رمضان، ويحاول الجميع استغلالها بالتوجه نحو القبلة ورفع أيديهم إلى الله وترديد دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان:

اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.

اللهم هب الراحة لقلوب أُرهقت، ورد عنا كيد المجرمين والحاقدين والحاسدين.

اللهم ارزقني بالحلال رزقًا وفيرًا.

اللهم تقبل منا ما مضى من شهر رمضان المبارك، وأعنا على قيام وصيام ما بقي منه.

اللهم أعد رمضان علينا أعوامًا عديدة يا أرحم الراحمين.

اللهم قربنا إليك، وتقبل منا صالح الأعمال، وأغفر ذلاتنا وتب علينا.

اللهم انصر وأعز الإسلام والمسلمين في بقاع الأرض.

اللهم لا ترفع لليهود الظالمين المجرمين في بلاد المسلمين راية، ولا تحقق لهم غاية.

يا مُغيث أغث أهلنا في غزة يا كريم.

اللهم ارزقني الهداية ونيل ما تمنى قلبي، اللهم فرج همي وازح الغم عن قلبي.

اللهم احفظنا من كل من أراد بنا شرًا، ورد كيده في نحره.

اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية.

اللهم اختم حياتي بعمل صالح ألقاك به.

أجمل أدعية رمضانية مكتوبة

يبحث الكثير عن بعض الأدعية التي يمكن ترديدها خلال شهر رمضان المبارك والتي تتمثل في:

دعاء الصائم عند الإفطار

“اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.”

دعاء ليلة القدر

“اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.”

دعاء الاستغفار

“أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الحَيُّ القَيُّومُ، وَأَتُوبُ إِلَيهِ.”

دعاء السحر (آخر الليل)

“اللَّهُمَّ رَبَّ جِبرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اِهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.”

دعاء تحصين النفس

“اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ البَلاءِ، وَدَرَكِ الشَّقاءِ، وَسُوءِ القَضاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ.”

دعاء الافتتاح في صلاة التراويح

“اللَّهُمَّ أَهْلَ الكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ، وَأَهْلَ الجُودِ وَالجَبَرُوتِ، وَأَهْلَ العَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، وَأَهْلَ التَّقْوَى وَالمَغْفِرَةِ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الشَّهْرِ الذِي قَدْ حَرَّمْتَهُ وَبِحَقِّ القَرْآنِ الذِي فَضَّلْتَهُ وَبِحَقِّ النَّبِيِّ الذِي اخْتَرْتَهُ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْ”

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان قصير