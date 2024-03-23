ضيف برنامج رامز جاب من الأخر اليوم الحلقة 13.. اعرف ضحية رامز جلال اليوم الحلقة الثالثة عشر رمضان 2024

تصدر ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لأنه من أشهر البرامج التي جذبت الأسر المصرية من أجل متابعتها وسيتم عرض برنامج “رامز جاب من الآخر” الليلة في تمام الساعة 6:05 مساءً على قناة MBC مصر وعلى منصة شاهد VIP الرقمية، وهي جزء من العروض التلفزيونية المميزة في شهر رمضان لعام 2024، والجدير بالذكر أن خلال الحلقات المقبلة استضاف المقدم رامز جلال مجموعة كبيرة من الضحايا، بما في ذلك الفنانة سمية الخشاب، عبدالناصر زيدان، وحمادة هلال وأيتن عامر وغيرهم.

ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم الحلقة 13

يتساءل العديد عن ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم والجدير بالذكر أن في هذا الموسم من برنامج رامز جلال، تم تقديم فكرة مختلفة عما كانت عليه في الأعوام السابقة حيث يظهر رامز جلال لأول مرة في بداية كل حلقة بشخصيته الحقيقية، بدلاً من الكشف عنه كمفاجأة للضيوف كما كان في السنوات السابقة، حيث يقوم رامز باستقبال الضيوف في بداية الحلقة، حيث لا يعلم أي منهم أن هناك شخص آخر مخفي معهم في نفس الحلقة، ويتم استضافة الضيوف الذين يكونون على خلاف مع بعضهم البعض، ويتم تنفيذ فقرات مختلفة لإثارة التوتر والمفاجآت بينهم ففي الحلقة الأولى، شارك أحمد السقا وباسم سمرة وتم الصلح بينهما في نهاية الحلقة، أما في الحلقة الثانية، فكانت بين مي عمر ونجلاء بدر دون أن يعلموا أنهما يشاركان في نفس البرنامج حتى التقوا خلال الحلقة.

ضحية رامز جلال اليوم الحلقة الثالثة عشر

تشوق الجميع لمعرفة هوية ضيف حلقة اليوم من برنامج “رامز جلال من الآخر”، والتي ستعرض اليوم ضمن أجواء شهر رمضان المبارك، وقد انتشرت اخبار عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن الفنان حسن شاكوش وطليقته ريم طارق سيكونا الضيفين في هذه الحلقة. ولكن، لم تصدر قناة MBC مصر إعلانًا رسميًا حتى الآن بخصوص هوية الضيف.

مواعيد عرض برنامج رامز جاب من الاخر اليوم

في ضوء حديثنا عن ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم، لا بد الإشارة إلى أن برنامج رامز جلال يعرض بعد فترة الإفطار مباشرةً، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر على قناة ام بي سي مصر، والساعة 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتم إعادة عرض الحلقة في وقت متأخر من الليل، تحديدًا في الساعة 1 صباحًا على نفس القناة.

ويمكنك تنزيل تردد قناة MBC مصر 1 من خلال البيانات التالية: