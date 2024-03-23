موعد مباراة مبارة تونس ضد كرواتيا في كأس مصر …. وتردد القنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة مبارة تونس ضد كرواتيا، التي من المقرر أن تقام على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس عاصمة مصر والتي تقام في مصر بداية من يوم 22 إلى 26 مارس ، وكان منتخب مصر قد التقى بنظيره النيوزيلاندي يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، وحقق الفراعنة الفوز بهدف مقابل لا شئ، ليصل إلى دور نهائي ، ومن المقرر أن تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الخاسرين، يوم 25 مارس ، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 26 مارس، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد مباراة كرواتيا وتونس .

موعد مباراة مبارة تونس ضد كرواتيا

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة تونس ضد كرواتيا في كأس عاصمة مصر على استاد القاهرة الدولي، مساء يوم السبت الموافق 23 مارس 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا أمام تونس في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يتم عرض مباراة كرواتيا وتونس في كأس عاصمة مصر، على قناة أون تايم سبورت الرياضية الني تعد الناقل الحصري لمباريات بطولة شمال افريقيا والشرق الأوسط وإليكم تردد قناة اون تايم سبورت ….

تردد قناة اون تايم سبورت 2024

حيث تعد قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الفضائية والتي تهتم بنقل المباريات بجودة عالية بدون تقطيع، أو تشويش ومجانا وإليكم تردد القناة: