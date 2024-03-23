لحظات مؤثرة وابتسامات عريضة.. رابط الاشتراك في مسابقة رحلة حظ 2024 سؤال المشاهدين على قناة يمن شباب الفضائية

تم عمل برنامج ترفيهي تفاعلي يسمى “رحلة حظ” مع خالد الجبري، أحد أبرز الإعلاميين في الوطن العربي، وبمشاركة عدد من نجوم الفن في اليمن، حقق البرنامج نسبة مشاهدة عالية في اليمن بسبب تقديمه فقرات مثيرة ومعلومات مفيدة، ويعرض على قناة يمن شباب خلال شهر رمضان المبارك، يتميز البرنامج بتقديمه مجموعة متنوعة من الألعاب والمسابقات والمواقف المضحكة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم جوائز قيمة للفائزين، ويمكنكم الاشتراك في مسابقة رحلة الحظ عن طريق الضغط على الرابط المرفق والإجابة على سؤال المشاهدين، سنحصل على مزيد من المعلومات حول مسابقة رحلة حظ رمضان 2023، بما في ذلك كيفية الاشتراك ورقم المسابقة مع خالد الجبري.

رابط الاشتراك في مسابقة رحلة حظ 2024

بدأت مسابقة “رحلة الحظ” لأول مرة في عام 2019، تقديم الإعلامي الموهوب خالد الجبري، حقق البرنامج نجاحًا كبيرًا منذ البداية، إذ نجح في جذب انتباه المشاهدين من مختلف الأعمار والفئات، يستند البرنامج على فكرة السفر عبر محافظات اليمن المختلفة، حيث يذهب فريق العمل بقيادة خالد الجبري لزيارة مناطق ومدن متنوعة، وخلال هذه الرحلات، يتم تنظيم أنشطة ترفيهية متنوعة بهدف جلب الفرح والسرور لقلوب الناس.

يمكنكم الوصول إلى رابط مسابقة رحلة الحظ عبر موقع مسابقة رحلة الحظ على موقع قناة شباب اليمن الفضائية مع الإعلامي خالد الجبري وحسن عرفان.

رقم مسابقة رحلة حظ رمضان 2024

برنامج مسابقة “رحلة حظ” في رمضان 2023 مع خالد الجبري هو واحد من البرامج التفاعلية التي تسمح للمشاهدين بالاتصال والمشاركة من خلال الأرقام المخصصة لهذا الغرض، يمكن للمشاهدين المشاركة سواء كانوا في اليمن أو خارجه. إليكم رقم مسابقة “رحلة حظ” في رمضان 2023 مع خالد الجبري:

رقم مسابقة رحلة حظ رمضان 2023 هو: 000967738257920.

موعد عرض مسابقة رحلة حظ 2024 والقنوات الناقلة



يتم عرض مسابقة “رحلة حظ رمضان 2023” مع خالد الجبري على قناة يمن شباب يوميا في الساعة العاشرة مساء بتوقيت اليمن. يحظى البرنامج بشهرة كبيرة ونسبة مشاهدة عالية في اليمن والوطن العربي، ترددات قناة يمن شباب التي تعرض المسابقة تشمل: