“تنزيل كشوف pdf” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة مظلتي

تعد الكشوف المتعلقة بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024 جزءًا من الجهود المستمرة للحكومة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الحياة للفئات الأكثر احتياجًا. إن توفير الدعم المادي والمعونات يساهم في تحسين الظروف المعيشية للأرامل والمطلقات وكبار السن وغير القادرين على العمل وغيرهم من الفئات المستحقة وبالإضافة إلى الدعم المادي، تقدم الوزارة أيضًا برامج وخدمات أخرى لتمكين المستفيدين وتعزيز قدراتهم. يتضمن ذلك توفير فرص التدريب والتأهيل المهني، والتوجيه الاجتماعي والنفسي، وبرامج الرعاية الصحية المناسبة لاحتياجاتهم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024

تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بجهود مضنية لإنهاء جميع إجراءات المراجعة للطلبات المقدمة من الأسر العراقية المختلفة، وذلك بهدف الإعلان عن الأسماء المستفيدة خلال شهر رمضان 2024 يشهد العراق زيادة في أعداد الأسر المتقدمة للحصول على الدعم الاجتماعي، حيث بلغت أكثر من 500 ألف طلب وقد أكدت الوزارة أنها تمكنت من إنهاء معظم الطلبات المقدمة، وسيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، بالإضافة إلى رابط منصة “مظلتي الإلكترونية”، حيث يتاح للمستفيدين الاطلاع على الأسماء المقبولة وتحميلها بصيغة ملفات PDF دون الحاجة للتوجه إلى المقرات الحكومية وفي الأيام المقبلة، يمكن للأفراد التعرف على أسماء المشمولين في رعاية الدعم الاجتماعي لعام 2024، وتحديداً الوجبة السابعة، فور الإعلان عنها، وذلك من خلال زيارة أحد الروابط التالية واتباع الخطوات التالية: