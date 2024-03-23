ضحك 24 ساعة بمغامرات القط والفأر..تردد قناة توم وجيري الجديدة على نايل سات وعرب سات لمشاهدة أجمل المسلسلات 2024

توفر قناة توم وجيري مسلسلات كرتونية مضحكة على مدار 24 ساعة بمغامرات مسلية وممتعة بين القط توم والفأر جيري الذي قد نال إعجاب الكثير من الأطفال في الأعوام الماضية كذلك يمكن تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديدة على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وذلك من اجل مشاهدة أجمل المسلسلات الكرتونية الشهيرة لهذا العام الحالي 2024 لذلك إليكم التفاصيل والتردد الجديد لقناة توم وجيري على الأقمار الصناعية المتاحة من أجل متابعة الأفلام والمسلسلات الكرتونية الممتعة ومن أهمها كرتون توم وجيري بجميع الحلقات في وطننا العربي.

ضبط تردد قناة توم وجيري الجديدة على نايل سات وعرب سات

الآن هناك الكثير من الأسر العربية التي ترغب في ضبط تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية المتوفرة بسبب تقدم مسلسلات جديدة تسعد قلب الأطفال ويتم ضبط وتنزيل التردد الجديد من خلال الضغط على القائمة الرئيسية ثم بعد ذلك القيام بالضغط على البحث اليدوي وكتابة التردد الجديد للقناة الفضائية وتسجيل معدل الاستقطاب وغير ذلك من التفاصيل المطلبوبة لتنزيل تردد قناة توم وجيري الجديدة ومشاهدة جميع المسلسلات والأفلام الكرتونية المفضلة لكل الأطفال في تلك الفترة الزمنية.

الآن تردد قناة توم وجيري وشاهد القناة

قناة توم وجيري من القنوات الجديدة التي تقدم الكرتون الشهير توم وجيري على الأقمار الصناعية المتاحة العديد من الدول العربية كما توفر قناة توم وجيري المسلسلات والأفلام الكرتونية المفضلة في مواعيد مختلفة وفترات إعادة لتلك القناة الفضائية الغير مشفرة ولا تطلب أي اشتراكات من أجل مشاهدة ومتابعة جميع البرامج والمسلسلات الكرتونية على تلك القناة الفضائية المجانية لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة توم وجيري على جميع الريسفرات المختلفة لمشاهدة ومتابعة أحدث المسلسلات والأفلام في ذلك الوقت لذلك إليكم تردد القناة الفضائية على نايل سات كما يلي بكل التفاصيل:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد توم وجيري: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة على قناة توم وجيري : SD.

تردد قناة توم وجيري على عربسات وشاهد القناة