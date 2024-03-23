كم الزيادة في منحة البطالة 2024 الجزائر 15 ألف أم 20 ألف دينار؟ “وكالة التشغيل” تُوضح

مع بداية عام 2024 تم رفع قيمة منحة البطالة بقيمة ألفي دينار جزائري، وتم تطبيق تِلك الزيادة منذ بداية عام 2024، ونجد المواطنين والمواطنات خصوصًا المسجلين في المنحة حديثًا يتساءلون عن قيمة الزيادة في منحة البطالة 2024، فهل وصلت المنحة غلى مبلغ 15 ألف دينار جزائري، أم قيمة المنحة وصلت إلى 20 ألف؟ وقد وضحت الوكالة الوطنية للتشغيل قيمة تِلك المنحة، فدعونا نوضح لكم التفاصيل.

الزيادة في منحة البطالة 2024

زادت منحة البطالة من بداية عام 2024 مبلغ ألفي دينار جزائري، وهذا يعني أن قيمة المنحة ارتفعت من مبلغ 13 ألف دينار جزائري حتى وصلت إلى مبلغ 15 ألف دينار جزائري، وهذا هو قيمة المنحة في الوقت الحالي والتي تنزل للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتعليمات معالي رئيس الجمهورية الجزائرية، ولا يوجد زيادة أكثر من ذلك، وتلك الزيادة الأخيرة المُعلنة من قِبل الوكالة الوطنية للتشغيل وحال زيادة المنحة مرة أخرى ستوضح الوكالة ولكن لا زيادة بالوقت الحالي سوى 15 ألف دينار فقط لا غير.

موعد دفع مخصصات منحة البطالة 2024

تقوم الوكالة الوطنية للتشغيل بدفع المخصصات المالية للمواطنين والمواطنات المشمولين بمنحة البطالة بموعد ثابت شهري، وذلك من الفترة 26 إلى 28 من الشهر الميلادي، وذلك وفقًا لرقم الحساب البريدي للشخص، حيث صب المنحة كما يلي: