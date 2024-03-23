دلعي صغارك.. تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 لأناشيد الأطفال على مدار 24 ساعة دون انقطاع

الأمهات في الوطن العربي تبحثن باستمرار عن تردد قناة طيور الجنة بيبي، والتي واحدة من القنوات الفضائية التي تعرض محتوي مناسب للأطفال من سن يوم واحد وإلى 13 سنة وربما أكثر، حيث باقة من الأناشيد التي تحمل في طياتها الكثير من النصائح والإرشادات، وبتقرير اليوم نوضح لكم تردد القناة وطريقة تثبيت التردد، فضلًا تابعوا معنا.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

قناة طيور الجنة من القنوات الفضائية الموجودة على القمر الصناعي نايل سات، وهي على رأس قنوات الأطفال في الوقت الحالي، حيث مالكها خالد مقداد ومقر بثها من الأردن، وتقوم بتقديم عدد من الأنشودات سواء يقدمها فريق طيور الجنة أو المنشدين بالقناة، أو حتى الأناشيد عبر الرسوم الكرتونية، وتبث القناة محتواها في جميع دول الوطن العربي، وذلك على مدار 24 ساعة دون انقطاع، ويأتي التردد على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

كيف أنزل تردد قناة طيور الجنة بيبي؟

يمكن للمواطنين والمواطنات تثبيت التردد الخاص بقناة طيور الجنة العادية أو قناة طيور الجنة بيبي للأطفال من خلال السير على الخطوات التالية: