تكنولوجيا
امتلك الجمال والأداء مع اوبو Oppo Reno 11 F 5G كاميرا رائعة وبطارية مدهشة
يعتبر هاتف Oppo Reno 11 F 5G أحدث إضافة لمجموعة الهواتف الذكية في فئة الهواتف المتوسطة المقدمة من شركة Oppo. يتميز هذا الهاتف بمجموعة من المواصفات المثيرة للاهتمام، مما يجعله خيارًا مثيرًا للاهتمام للمستخدمين ويأتي هاتف Oppo Reno 11 F 5G بشاشة AMOLED بمعدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، مما يوفر تجربة مرئية سلسة ومذهلة. يعمل الهاتف بمعالج Mediatek Dimensity 7050 القوي، الذي يوفر أداءً سريعًا وسلسًا للتطبيقات والألعاب.
مواصفات Oppo Reno 11 F 5G
يتميز هاتف Oppo Reno 11 F 5G بالعديد من المواصفات من ابرزها:
- يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني الـ 2G والثالث الـ 3G وكذلك الرابع الـ 4G ويدعم ايضا الجيل الخامس الـ 5G، مما يسمح بتجربة اتصال سريعة ومستقرة في أي مكان تقريبًا.
- يدعم الهاتف خاصية الـ NFC والـ IR Blaster لتمكين التوصيل اللاسلكي والتحكم في الأجهزة الإلكترونية المنزلية. كما يتيح الهاتف استخدام شريحتي اتصال من نوع Nano Sim لتشغيل رقمين في نفس الوقت.
- تصميم الهاتف يأتي بأبعاد مدمجة 161.1×74.7×7.5 ملم، مع وزن خفيف يبلغ 177 جرامًا. ويتميز الهاتف بشهادة الـ IP65 ليكون مقاومًا للماء والغبار.
- تأتي شاشة الهاتف بتصميم جذاب بشكل الثقب في منتصف الشاشة، وتعتمد تقنية AMOLED بحجم 6.7 إنش ودقة 1080×2412 بكسل تتميز الشاشة بكثافة بكسلات عالية تبلغ 394 بكسل لكل إنش، وتدعم معدل تحديث 120Hz لتوفير تجربة تفاعلية سلسة كما تدعم الشاشة خاصية الـ HDR10+ لعرض محتوى ذو تباين لوني ممتاز، وتحمل طبقة حماية من نوع Panda glass للحماية من الخدوش والصدمات. وتتميز أيضًا بسطوع يصل إلى 1100 شمعة، مما يسهم في عرض الصور والفيديوهات بوضوح استثنائي.
- يتوفر الهاتف بإصدارين مختلفين من الذاكرة. الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x. والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x. يمكن زيادة المساحة التخزينية عن طريق إضافة بطاقة ذاكرة خارجية في مكان الشريحة الثانية.