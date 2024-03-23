امتلك الجمال والأداء مع اوبو Oppo Reno 11 F 5G كاميرا رائعة وبطارية مدهشة

يعتبر هاتف Oppo Reno 11 F 5G أحدث إضافة لمجموعة الهواتف الذكية في فئة الهواتف المتوسطة المقدمة من شركة Oppo. يتميز هذا الهاتف بمجموعة من المواصفات المثيرة للاهتمام، مما يجعله خيارًا مثيرًا للاهتمام للمستخدمين ويأتي هاتف Oppo Reno 11 F 5G بشاشة AMOLED بمعدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، مما يوفر تجربة مرئية سلسة ومذهلة. يعمل الهاتف بمعالج Mediatek Dimensity 7050 القوي، الذي يوفر أداءً سريعًا وسلسًا للتطبيقات والألعاب.

مواصفات Oppo Reno 11 F 5G

يتميز هاتف Oppo Reno 11 F 5G بالعديد من المواصفات من ابرزها: