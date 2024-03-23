موعد عرض مسلسل نعمه الافوكاتو الحلقه 14 والقنوات الناقلة “نعمة هتحرق قلب صلاح على فلوسه ولا اي “

ينتظر المواطنون والمواطنات على أحر من الجمر عرض مسلسل نعمه الافوكاتو الحلقه 14، حيث الحلقة الجديدة من المسلسل، والمقرر عرضها اليوم على شاشة إم بي سي مصر للمواطنين والمواطنات، خصوصًا بعد أن شهدت أحداث الحلقة 13 حدث قوي والتي انتهت بحرق نعمة أموال صلاح زوجها، فدعونا نوضح لكم بعض المعلومات عن المسلسل وموعد عرضه على شاشات التلفاز.

موعد عرض مسلسل نعمه الافوكاتو الحلقه 14

مقرر أن يتم عرض مسلسل نعمه الافوكاتو الحلقه 14 اليوم على شاشة قناة إم بي سي مصر، وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم، على أن يتم إعادة نفس الحلقة اليوم الثاني على شاشة قناة إم بي سي مصر 2 في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ولم تتضح حتى الآن تفاصيل الحلقة الجديدة، ولكن انتهت الحلقة السابقة بحرق الأموال، فهل بالفعل ستقوم نعمة بحرق أموال صلاح زوجها أم لا؟؟ ننتظر جميعًا العرض اليوم والتعرف على تفاصيل أكثر.

قصة مسلسل نعمه الافوكاتو

وضحنا لكم موعد عرض مسلسل نعمه الافوكاتو الحلقه 14 والقنوات الناقلة له سواء بالعرض الأول، أو عند الإعادة، وبالنسبة للمسلسل، فهي أحد المسلسلات الرمضانية التي يتم عرضها رمضان 1445، حيث من بطولة الفنانة “مي عمر” حيث مخرج المسلسل زوجها “المخرج محمد سامي” ويحكي المسلسل على محامية تقوم بتقديم الكثير من التضحيات إلى زوجها ولكنه للأسف يحصل على مبلغ مالي كبير “ورث”، وبعدها يقوم بالزواج عليها ويحاول مع زوجته الثانية بقلتها، وتتوالي الأحداث في إطار درامي مشوف مميز، حيث تحاول نعمة أن تنتقم من زوجها والحصول على حقها منه.