“سجّل وخدلك سلع بزيادة” موقع اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 لهذه الفئات عبر digital.gov.eg

موقع اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن موقع اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 الذي خصصته للمستفيدين للاستعلام عن أعداد الفرد المحتمل إضافته نتيجة لارتباطها ببعض المعايير وكذلك حددت الفئات التي تستحق الاستفادة من هذه الخدمة المقدمة، ومن خلال السطور القادمة في المقال نقدم لكم كافة التفاصيل.

موقع اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

نستكمل معكم خطوات تتبع موقع اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 المخصص لخدمة تسجيل المواليد الجدد على البطاقات ليحق لهم الاستفادة من الدعم التمويني المقدم من قبل الوزارة، وعليه يمكنكم التطلع على إجراءات التسجيل بهذه الخدمة عبر الآتي:

الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية من هنا .

. من خلال الصفحة الرئيسية أنقر على الخدمات التموينية.

ثم اختيار خدمة ضم أفراد أسرتي.

يعقبه استكمال بيانات عملية تسجيل الدخول بتسجيل رقم الموبايل وكلمة المرور.

ثم بكتابة اسم الأبن أو الأبنة المراد إضافته والرقم القومي وكافة البيانات المطلوبة.

بعد ذلك النقر على خانة ضم الأبناء.

وبهذه الخطوة تكتمل عملية التسجيل.

شروط اضافة المواليد على بطاقة التموين

كشفت وزارة التموين حيال طرحها موقع اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 لتمكين المواطنين من تتبع إجراءات التسجيل اللازمة للحصول على الدعم المطروح برعاية الدولة المصرية، وقد أشارت إلى أهم المعايير الواجب استيفائها وذلك خلال عرضنا لها عبر النقاط التالية: