تمديد العطلة الربيعية حتى عيد الفطر 2024 بالجزائر.. وزير التربية يوضح الحقيقة

يتساءل عدد كبير من الطلاب والموظفين عن موعد إجازة الربيع وذلك من أجل الراحة من الاختبارات والدراسة حيث أن الطلاب تستغل فترة العطلة من أجل قضاء الوقت مع الأسرة الأصدقاء والذهاب إلى الحدائق والمنتزهات، ووفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر تمديد عطلة الربيع، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تمديد العطلة الربيعية

يجب العلم أن عطلة الربيع تعتبر واحدة من العطلات المفضلة لدى الطلاب في جميع المراحل التعليمية، ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم تمديد العطلة حتى عيد الفطر المبارك وذلك لأن أول أيام العطلة سوف يكون يوم 21 من مارس 2024 وسوف تنتهي قبل أول أيام العيد بثلاث أيام فقط، كما أكد الوزير أنه بعد العيد سوف يتم تسير الخطة التعليمية كما هي، كما أوضح أيضا أنه من المقرر بدء اختبارات شهر مارس بداية من 5 من مارس 2024 وحتى 14 من مارس 2024.

العطل الرسمية في الجزائر 2024

يجب العلم أن العام الدراسي داخل الجزائر تم تقسيمه إلى ثلاث فصول ويوجد ما بين كل فصل عطلة تصل مدتها حتى 18 يوم وذلك من أجل أخذ قسط من الراحة والاستعداد للفصل الدراسي الجديد ومن أبرز تلك العطلات: