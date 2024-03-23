بالفيديو دعاء القنوت من المسجد النبوي ليلة 13 رمضان  

نشرت اليوم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي عبر موقعها الرسمي على منصة إكس، لقطات من دعاء القنوت في المسجد النبوي ليلة 13 رمضان لفضيلة الشيخ عبدالمحسن القاسم وبحضور مئات الألاف من المصليين والمعتمرين من شتى بقاع الأرض.

إستعداد كامل لاستقبال ملايين المصلين لحضور الصلاة ودعاء القنوات بالمسجد النبوي

يذكر أنه وقبل إنطلاق الشهر الفضيل كانت رئاسة شؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي قد أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالمنظومة الدينةية، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن وجميع المصليين والأعداد المليونية خلال شهر رمضان المعظم سواء من الزائرين المعتمرين والمصلين وقاصدي الحرمين الشريفين.

تهيئة الأجواء للزائرين للصلاة ودعاء القنوت

‏كما سبق وقامت الهيئة باعداد خطة متكاملة والتنسيق مع كافة الجهات المشاركة، بهدف التيسير على الزائرين وقاصدي المسجد النبوي والعمل على تهيئة البيئة التعبدية، والجو المناسب والهدوء والتوعية والتعريف بتعميق فضيلة وآداب الشهر الكريم، وكذا تم العمل على تكثيف مختلف البرامج التوعوية الميدانية ونشر الدروس العلمية والإرشادية والتوجيهية، ومع التطور التكنولوجي الحديث فقد تم التوجية بتسخير كافة الوسائل والتقتيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والإعلام الحديث، والعمل على تطويعها لخدمة الحضور من الزائرين والمعتمين، وتنفيذ الخطط التى وضعتها رئاسة الشؤون الدينية لشهر رمضان الكريم، على أكمل وجه وأعلى المعايير بتقديم الأفضل دائما والتيسير على الحضور.