“الموقع فتح تاني” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 واقبض 1000 جنيه قبل عيد الفطر

كشفت وزارة القوى العاملة خلال الساعات الماضية عن تخصيص رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، التي تعد من أهم الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، خاصة قبل حلول عيد الفطر المبارك، والذي يستلزم شراء الكثير من الأشياء مثل ملابس العيد الكعك والبسكويت، ويهتم عدد كبير من المواطنين بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، والحصول على الـ 1000 جنيه المقدمة من وزارة القوى العاملة، وإليكم التفاصيل….

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث أكد مصدؤر مسؤول بوزارة القوى العاملة أن الوزارة قامت بفتح رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 ، أمام المواطنين ليتمكنوا من الحصول على المنحة التي قدرها 1000 جنيه يتم صرفها من خلال ماكينات الـ ATM وفروع البنوك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وأكد إلى أنه حتى الآت لم يتم تفعيل الرابط أمام المواطنين وإليكم خطوات التسجيل…

زيارة موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت .

ثم ادخل على “منحة العمالة الغير منتظمة”.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تاكد من ادخال الرقم القومي والإسم الرباعي، ورقم الهاتف .

يجب ادخال البيانات صحيحة.

ثم اضغط على أيقونة “تسجيل”.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وأكد وزير القوى العاملة إلى أن المواطن بعد أن ينتهي من التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة ، يجب عليه الإنتظار حتى يتم مراجعة الطلبات المقدمة وفرزها لاختيار الفئات الأولى بالرعاية، وفي حالة الموافقة على الطلب سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل مكتوب فيها موعد ومكان صرف المنحة، وشدد سيادته على عدم التعامل مع أي رسائل مجهولة المصدر لتجنب التعرض للنصب أو السرقة .