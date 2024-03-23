الكحك بقى بالواحدة حلى عيدك .. أسعار كحك العيد حلوني الصعيدي 2024 جميع الفروع

بدأت عمليات البحث تتزايد منذ انتهاء العشر الأوائل من رمضان عن قائمة أسعار كحك العيد حلوني الصعيدي 2024 والذي يعتبر من أشهر محلات بيع الحلويات في مصر، يثق الكثير من المواطنين بشراء كحك العيد من الحلواني المناسب، كما أن أسعار كحك العيد تختلف حسب الكمية والنوعية ويستخدم حلواني الصعيد العديد من الحشوات ويحرص على تصنيع كحك العيد بأقل الخامات لأرضاء العملاء، لدى حلواني الصعيدي العديد من الفروع على مستوى الجمهورية

كما تتوفر حلويات الصعيدى وكحك العيد في الهايبر ماركت المختلفة فتح الله ماركت وكارفور والعديد من المتاجر الكبرى، كما أعلن حلوانى الصعيدى عن بدأ فتح باب الحجز على كحك العيد مبكراً من أجل الشراء قبل نفاذ الكمية، تابعوا معنا التقرير التالي للحصول على منيو أسعار كحك العيد حلوني الصعيدي 2024.

أسعار كحك العيد حلوني الصعيدي 2024

تبدأ أسعار كحك العيد من حلوانى الصعيدى من 220 جنيه وحتى 500 جنيه وهناك عبوات بأحجام وأصناف مختلفة، كما هناك عبوات ميكس مشكل العيد من كحك وبسكويت وبيتي فور وسابلية وغريبة ويأتي منيو الأسعار الجديدة على النحو التالي:.

عبوة كحك الصعيدي سادة وزن 500 جرام بسعر 110 جنيه.

علبة كعك ملبن بسعر 100 جنيه وزن 500 جرام.

علبة كحك عجوة 500 جرام بسعر 105 جنيه.

كحك بندق و عجين جمل وزن 500 جرام بسعر 125 جنيه.

عبوة ميكس كحك مكسرات وزن 500 جرام بسعر 125 جنيه.

علبة كحك فستق وزن 500 جرام بسعر 195 جنيه.

علبة بسكويت فانيلا و برتقال 500 جرام بسعر 100 جنيه.

علبة بسكويت شيكولاته او نسكافيه وجوز الهند وزن 500 جرام بسعر 105 جنيه.

علبة بيتي فور وزن 500 جرام بسعر 125 جنيه.

علبة سابلية وزن 500 جرام بسعر 125 جنيه.

علبة غريبة 500 جرام 125 جنيه.

فروع حلواني الصعيدي لشراء كحك العيد

الاسكندرية :

محطة الرمل.

سيدى جابر.

العجمى.

شارع توفيق بك.

دسوق

فرع الميدان الابراهيمى.

شارع سعد زغلول.

دمنهور

شارع أحمد عرابي.

ميدان النافورة بجوار فتح الله.

كفر الشيخ

شارع ابراهيم المغازى.

المحلة الكبرى