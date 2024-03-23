مسلسل العتاولة الحلقة 13 …. سترة هتعمل ايه في ديحة بعدما عرفت إنها حامل وعيسى هيتأكد ان نصار هو اللي سرقه

مسلسل العتاولة الحلقة 13، حلقة جديدة ينتظرها الكثير من محبي الأعمال الرمضانية ، حيث حقق المسلسل أعلى نسب مشاهدة منذ عرض أولى حلقاته في شهر رمضان ، وخلال الحلقة الماضية شهد المسلسل الكثير من الأحداث وأبرزها، القبض على نصار الذي يجسد دوره الفنان “أحمد السقا”في ليلة الصباحية، على الرغم أنه لم يكن متواجد مع خضر ورجاله أثناء عملية السرقة، واستطاع خضر أن يهرب ويسرق سيارة محملة بالبضائع ويقوم ببيعها لمحل آخر ويحصل على النقود.

مسلسل العتاولة الحلقة 13

وفي مشهد آخر من مسلسل العتاولة يظهر “عيسى” الذي يجسد شخصيته الفنان “باسم سمرة” وهو متواجد في إحدى المنازل برفقة عائشة “مي كساب” ويطلبان من الأم والأب بعمل تحليل DNA حتى يتأكدا أن الطفل هو ابنها وذلك بعد أن أكد لها الطبيب أنها ابنها يعاني من مرض وراثي وقررت أن تبحث عن إبنها الحقيقي.

ويذهب عيسى الوزان وعائشة إلى هذه العائلة وتنجح عائشة من نزع خصلة من شعر الطفل لإجراء تحليل الـ DNA ، ويسعى عيسى أن يتقرب من عائشة حتى تتمكن من إيقاع نصار وسرقة التمثال التي قامت بسرقته من منزل نصار إلا أنها حتى الآن لم تخبر خضر أنها قامت بسرقته

وفي المشهد الأخير من مسلسل العتاولة ظهرت ديحة عشيقة خضر وهي في منزل الست سترة والدة خضر، وتخبرها أنها حامل إلا أنها تفاجئت بالخبر وطلبت من الخادمة أن تحضر لها “شربات” إلا أنها قامت بوضع مادة بيضاء في الشربات والتي من المتوقع أن يكون تركيبة أو خلطة لتتمكن من اجهاض “ديحة”.

مواعيد عرض مسلسل العتاولة

يعرض مسلسل العتاولة على قناة mbc مصر 2، في تمام الساعة 9:30 مساء، والساعة 10:30 مساء بتوقيت السعودية، وتتم الإعادة في الساعة 3 عصرًا، ويعرض أيضا على منصة شاهد