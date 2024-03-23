شوف نصيبك كام بعد الزيادة.. اسعار السلع التموينية لشهر ابريل 2024 زيت وسكر وأرز عشان محدش يغشك

اسعار السلع التموينية لشهر ابريل 2024، لقد بدأ الكثير من المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني البحث بشكل كبير عن أسعار السلع التموينية للشهر المقبل وهل هناك زيادة جديدة، انتشرت الكثير من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بصرف 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين لكل فرد، ويرغب المواطنين تحري الدقة من تلك الأخبار، تعتمد ملايين الأسر المصرية على دعم التموين للحصول على السلع المختلفة بأقل أسعار مقارنةً بالأسواق والمحلات التجارية

كما تبذل وزارة التموين والتجارة الداخلية أقصى جهد من أجل تحسين معيشة المواطنين ورفع العبء عنهم بتقديم الدعم التمويني للسلع والخبز، أصبحت منظومة التموين الجديدة أكثر دقة لأنها توصل الدعم للمستحقين فقط وتستبعد الفئات الغير مستحقة، واليوم عبر موقعنا نتعرف سوياً على اسعار السلع التموينية لشهر ابريل 2024 والمزيد من التفاصيل ابقوا معنا.

اسعار السلع التموينية لشهر ابريل 2024

سكر معبأ كيلوجرام 12.60 جنيه.

أرز معبأ 1 كيلوجرام 12.60 جنيه.

زجاجة الزيت 800 مللي 30 جنيهًا.

دقيق معبأ 1 كيلوجرام 18 جنيهًا.

مكرونة معبأة 400 جرام 6.50 جنيه.

الصلصة 300 جرام 8 جنيهات

مكرونة معبأة 800 جرام 13 جنيهًا.

عدس مجروش 500 جرام 21 جنيه.

مسلي صناعي 800 جرام 36 جنيه.

فول معبأ 500 جرام 9 جنيهات.

شاي ناعم 40 جرام 5 جنيهات.

موعد بدء صرف المقررات التموينية وحقيقة صرف زيادة جديدة

الكثير من المواطنين يبحثون على مدار 24 ساعة عن حقيقة الأخبار المنتشرة عن صرف 100 جنيه على البطاقة التموينية في شهر إبريل المقبل، لكن قامت وزارة التموين بنفي هذه الأخبار مؤكداً بأن مجرد شائعات وحالة الدولة الاقتصادية الوقت الراهن لن تسمح بأي زيادة جديدة على الدعم التمويني، ومازال نصيب الفرد في التموين 50 جنيه والبطاقة المكونة من 4 تحصل على 200 جنيه والفرد الخامس نصيبه من الدعم 25 جنيه ولكن نصيبه من الخبز 5 أرغف أي 150 رغيف شهرياً، وسوف تبدأ عملية صرف المقررات التموينية لشهر أبريل بدايةً من اليوم الإثنين الموافق 1 من أبريل 2024 وحتى نهاية الشهر الثلاثاء 30 أبريل.