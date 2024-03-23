“وزارة العمل” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 محافظات العراق

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ما زالت قيد عملية المراجعة والتدقيق الذي يشمل عدد كبير من المواطنين في مختلف محافظات العراق، فضلاً عن أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل الانتهاء من كل الطلبات المقدمة وتوفير التمويل اللازم التي سيتم العمل على توزيعه لجميع المتقدمين لهذا البرنامج بمختلف أنحاء محافظات العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تمر كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، بعدة مراحل مختلفة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أهمها هو توفير التمويل اللازم الذي يشمل جميع المتقدمين في كافة المحافظات العراقية، ومن ثم عمل دراسة ميدانية للتأكد من صحة البيانات والمستندات التي تم إرفاقها عبر موقع الوزارة الرسمي ليتم العمل على قبول ما هو مستحق منهم وفقًا للمعلومات المقدمة من قبل المواطنين.

كيف استعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

جاءت أهم خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق، وفقًا لما يلي:-