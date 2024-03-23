طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيله شهية وبألذ طعم

الفراخ المشوية من أشهى الأطباق الرئيسية التي تقدم على السفرة، وهو من الأطباق المناسبة للكثير من العزومات، كما يمكننا تحضير الدجاج المشوي بالعديد من الطرق المختلفة، ولكن تعد هذه الطريقة من الطرق السهلة والسريعة التي لا تستغرق وقت طويل، وهي من الوجبات التي تتميز بمذاقها الشهي الرائع الذي يجذب الناس إليها، ومن خلال موقع البديل الإخباري، سوف نتعرف على طريقة عمل الفراخ المشوية بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل الفراخ المشوية

لتحضير هذه الوجبة اللذيذة نحتاج إلي المكونات الأتية وهي كما يلي:-

دجاجة أو إثنين حسب الرغبة.

٣ حبات من البصل.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

٣ فصوص من الثوم المهروس.

فلفل أخضر كبير الحجم.

٢ كوب من عصير الطماطم.

٥ ملاعق من الزيت النباتي.

٢ ملعقة من الزبدة أو السمنة

٤ ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة من السمنة البلدي اختياري.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة كبيرة من الكاري.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الفراخ المشوية بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-

نقطع البصل إلي شرائح رفيعة، ثم نقطع الفراخ إلي أربع أجزاء أو ثمانية حسب الرغبة، ثم نضيف إليه نصف كمية شرائح البصل، ونضيف الملح، والفلفل الأسود. نقلب المكونات جيدًا مع بعضها البعض داخل صينية حتي تتبل الفراخ جيدًا بالبصل، ثم نترك المكونات لمدة حوالي ساعتين أو ليلة كاملة. بعد ذلك نقوم بإحضار مقلاة عميقة ونضع بها الزيت، والزبدة، ثم نضيف كمية البصل المتبقية ونقلب المكونات حتي يذبل البصل. نقوم بإضافة الثوم المهروس ونقلب حتي يأخذ اللون الذهبي، ونضيف الفلفل الأخضر ونقلب المكونات حتي يذبل الفلفل، ونضيف البهارات والملح ونترك الخليط حتي يصبح القوام ثقيل لمدة حوالي عشر دقائق.

طريقة تسوية الفراخ المشوية

نترك الخليط جانباً حتى تهدئ حرارته، ثم نضيف إليه الزبادي ونخفق المكونات بالمضرب الكهربائي أو باستخدام الخلاط، ثم نقوم بوضع الخليط على النار مرة أخرى حتي يغلي، ثم يسكب الخليط على خليط الفراخ والبصل السابق، ونضع على الوجه ملعقة من السمنة البلدي، ثم ندخل الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة عالية حتي تنضج وتأخذ لون ذهبي، بعد ذلك نخرجها من الفرن ثم تقدم مع السلطة الخضراء والأرز بالشعيرية.