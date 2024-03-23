يا أبو كف رقيق وصغير.. موعد إذاعة الحلقة الجديدة من مسلسل بكار والقنوات الناقلة في رمضان 2024

مسلسل بكار هو من أجمل المسلسلات الكرتونية التي أثارت حب المشاهدين، وأصبح العديد يتساءل عن موعد عرض هذا المسلسل الرائع لكي يتمكنوا من الإستمتاع به، حيث إن المسلسل يحظى بشعبية كبيرة بين ملايين المتابعين من مختلف الأعمار نظرًا للذكريات الجميلة التي ترتبط بكل مشهد من هذه المشاهد الطفولية والمميزة، ويمكنك معرفة موعد عرض المسلسل كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد عرض مسلسل بكار 2024 في رمضان

في منتصف شهر رمضان يعود أوب كف رقيق وصغير إلى الساحة التلفزيونية مرة، ليسرق بها قلوب المتابعين بجمال المشاهد المقدمة، والتقاليد الرمضانية التي يمكن أن نعيشها مرة أخرى، حيث إن المسلسل تم عرضه في 1998 واستمر لسنوات طويلة يجذب في ملايين المتابعين والمشاهدين في جميع الدول العربية، وأصبح بإمكان العديد من الأشخاص مشاهدته في تمام الساعة السادسة وربع بعد أذان المغرب مباشرة.

القنوات الناقلة لمسلسل بكار 2024

تقوم قناة النهار بعرض مسلسل بكار أبو كف رقيق وصغير في تمام الساعة السادسة وعشر وعقب إنتهاء أذان المغرب مباشرة، فضلاً عن أن هذه الفترة هي من أفضل الفترات المميزة التي تُتيح فرصة كبيرة لمشاهدة المسلسل خلال تناول الإفطار، والإستمتاع بجميع الشخصيات الكرتونية التي تقدم هذا العمل الكرتوني والطفولي المميز داخل مدينة أسوان الخلابة مع مرافقة صديقته المخلصة رشيدة في جميع المواسم التي تم عرضها.